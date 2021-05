Schon bei der Geburt hat Amadeu Casanovas so laut geschrien, dass die Hebamme gesagt haben soll, „der wird euch noch so manches Liedchen singen“. Tatsächlich stand er später als Operntenor auf fast allen großen Bühnen Europas. Danach war der Katalane Leiter der Kundenbetreuung im Daimlerwerk Wörth – und hat viel zu erzählen.

Doch wer ist Amadeu Casanovas, der seit 1970 in Wörth lebt und am 6. Mai seinen 90. Geburtstag feiern konnte? Er wurde als einziges Kind von Amadeu Casanovas i Comerma und Ramona Rovira i Serra in Mataro in der Nähe von Barcelona in eine sehr musikalische Familie geboren. In seiner frühen Kindheit musste er die Schrecken des Bürgerkrieges miterleben und erkannte seinen Vater nicht, als dieser abgemagert aus einem Konzentrationslager in Frankreich zurück kam.

Seine erste Arie sang Amadeu Casanovas in seiner Heimat in der Nähe von Barcelona schon als Elfjähriger in einer Operette. Über einen engagierten Musiklehrer kam er zu einer Künstlergruppe. Er spielte Theater und sang – bei Besuchen des Bischofs und des Bürgermeisters von Barcelona sowie des Gouverneurs von Katalonien. 1945 verließ er die Handelsschule mit der Auszeichnung des Goldkreuzes und kam in der Textilindustrie in einem Büro unter.

Ein Naturtalent am Konservatorium

„Ich habe den Gesang nie erlernt, die Natur hat mir die Stimme geschenkt“, sagt Casanovas stolz. Selbstbewusst ging er zu einer Gesangslehrerin, die auf allen großen Bühnen der Welt aufgetreten war. Sie war von seiner Darbietung der Arie von „Lyonel aus Marta“ begeistert. Bald besuchte er das Städtische Konservatorium, an dem sie lehrte.

1946 lernte er seine spätere Frau Modesta kennen. Am 4. Oktober 1954 wurde geheiratet, Tochter Cion kam 1955 zur Welt, 1956 die zweite Tochter Antonia. Seine Frau sorgte mit ihrem Obststand für den Lebensunterhalt. Sein musikalischer Vater unterstützte ihn beim Studium. „Gemeinsam gingen wir die Lektionen des Konservatoriums durch wie auch die Opern, die ich singen musste“, erzählt er. Nach drei Jahren hatte Casanovas das Konservatorium mit ausgezeichneten Noten absolviert und erhielt den Ehrenpreis für Gesang des Jahrgangs 1957.

Ein Meilenstein: Ein internationaler Gesangswettbewerb in Toulouse, mit 128 Teilnehmern aus 22 Nationen und einer Jury aus zwölf Nationen. Casanovas gewann die Goldmedaille und 500 000 französische Francs – heute vielleicht 5 000 Euro.

Mit Monserrat Caballe gesungen

Auf Einladung von Monserrat Caballe, mit der er in der Oper in Barcelona zusammen gesungen hatte, ging es nach einer Zwischenstation in Mailand im Dezember 1957 nach Basel. Hier bekam er im Stadttheater einen Vertrag für drei Jahre ab Juli 1958 und lernte Deutsch, während seine Frau in der Textilindustrie bei der Familie Caballe zu arbeiten begann.

Die erste Oper, die er zu singen hatte, war der „Rosenkavalier“ (Richard Strauß) mit 19 Vorstellungen, die zweite „Don Giovanni“ (Mozart) – beide auf Italienisch mit 36 Vorstellungen in verschiedenen Orten, die dritte „Xerxes“ (Händel) mit dem Debüt auf Deutsch (21 Vorstellungen) – alle ein großartiger Erfolg in den Pressestimmen für Casanovas und jeweils tosender Beifall. Ebenso glänzende Kritiken gab es beim „Barbier von Sevilla“ (Rossini), bei seiner Rolle als Belmonte in Mozarts „Entführung aus dem Serail“ oder beim „Liebestrank“ (Donizetti) als Nemorino. „Ein Erfolg, den ich mir nie hätte träumen lassen“, sagt er stolz. Dieser war ihm auch beschieden, als er die Rolle des Lensky in der Oper „Eugen Onegin“ (Tschaikowsky) sang. Seine Partnerin war keine geringere als die weltbekannte US-amerikanische Opernsängerin Grace Bumbry, die die Olga sang.

1968 bricht eine Welt zusammen

Von Oktober bis November 1962 sprang Casanovas für sieben Vorstellungen für den erkrankten Tenor am Staatstheater Karlsruhe ein. Es sollten 174 Auftritte in der Rolle des Nemorino an den verschiedensten Theatern Europas werden. Es folgte ein Dreijahresvertrag, die Familie zog nach Karlsruhe. So kam es zu Engagements an fast allen großen Bühnen Europas, bis für ihn im Mai 1968 „eine Welt zusammenbrach“. „Mein Zwerchfell reagierte bei den Stimmübungen nicht so, wie es sollte.“ Sein Arzt verordnete ihm einige Monate absolute Ruhe. „Als ich aus der Praxis trat, war ich am Boden zerstört. Ich war in den besten Jahren und auf dem Höhepunkt meiner Karriere.“

Bei einem Besuch einer Veranstaltung der Deutsch-Spanischen Gesellschaft in Karlsruhe im November erfuhr Casanovas vom Vorsitzenden, dass der Vertriebschef des neuen Lastwagenwerks von Mercedes in Wörth ihn um Hilfe gebeten hatte. Eine Militärdelegation aus Peru habe mehrere hundert Fahrzeuge gekauft und komme zu einem Besuch, man benötigte einen Dolmetscher. Nach ein paar Tagen wurde ihm eine Stelle in der Kundenbetreuung angeboten, die Familie zog 1969 nach Wörth.

So hatte er viele Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten wie dem Clown Charlie Rivel, dem mehrmaligen Formel-1-Weltmeister Juan Manuel Fangio oder dem peruanischen Ministerpräsidenten. 1978 wurde er zum Leiter der Abteilung Kundenbetreuung ernannt. Ursprünglich wollte er nur zwei Jahre Daimler zur Verfügung stehen, aber es wurden 25 Jahre, bis er am 16.12.1993 seinen letzten – offiziellen – Arbeitstag hatte. Anschließend stand er immer noch auf Abruf bereit. „Ich war einfach ein Besessener“, sagt er zur RHEINPFALZ. So schrieb ihm später der ehemalige technische Werkleiter Manfred Hartung: „Für das Werk Wörth waren sie weltweit der beste Repräsentant.“

Zur Sache: Spanischer Kultur- und Freizeitverein Wörth

Auf Anregung des kaufmännischen Werkleiters Hans Seifert rief Amadeu Casanovas seine Landsleute zur Gründung eines spanischen Kulturvereins in Wörth auf. 42 waren diesem Aufruf am 15. April 1973 gefolgt, und er wurde zum Vorsitzenden gewählt. Zuvor hatte er drei Wochen lang seine Freizeit zur Ausarbeitung einer Satzung verwendet.

Bald wurde es der größte spanische Kulturverein in Deutschland, der ein sehr reges Vereinsleben mit zahlreichen Aktivitäten führte. Zunächst war sein Domizil im Alten Rathaus, später im Bootshaus des RKC am Hafen. Ein Höhepunkt seiner Tätigkeit als Vorsitzender war die Einladung zur Audienz bei König Juan Carlos I. und Dona Sofia beim Empfang in der Spanischen Botschaft in Bonn-Bad Godesberg am 20. April 1977. Als Vertreter der spanischen Gastarbeiter richtete er einige Worte an Ihre Majestäten. Die RHEINPFALZ berichtete am 22. April unter der Überschrift „Ein Wörther, ein König und Spanien“ und druckte seine Rede ab.

Am 12. Oktober 1986, dem spanischen Nationalfeiertag, erhielt Bürgermeister Harald Seiter vom spanischen Botschafter als Vertreter der Bürger von Wörth den Spanischen Zivildienstorden des Königs Juan Carlos I. verliehen. Nach 17 Jahren wurde Ende 1989 der Verein aufgrund der Rückkehr vieler Spanier in ihre Heimat aufgelöst.