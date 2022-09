Von Frauen für Frauen ist ein „Machertag“, bei dem es mit vielen Angeboten um das Vernetzen und das gegenseitige Kennenlernen geht. Dieses große Freundinnen-Team steckt hinter der Aktion.

„Machen statt lassen“, der Name der befreundeten Mädels ist Programm. „Man muss selbst was machen, sonst tut sich nichts“, begründen die Aktivistinnen ihren „MacherTag“ am Samstag, 10. September auf dem Reiterhof Apollon in Hagenbach. Mittlerweile wurde aus der ursprünglich „zusammengewürfelten Truppe“ alter und neuer Freundinnen zwischen 23 und 42 Jahren ein eingeschweißtes Team, das viele Angebote von Verkauf und Workshops bis Vorträge und Mitmachaktionen bis hin zu bester Verpflegung im Programm haben wird.

„Die Ideengeberin dieses Formats ist Anna Schwab mit ihrer Vision, Powerfrauen zu vernetzen, zur Inspiration, um voneinander zu lernen“, sagt Kerstin Mühlberger. Sie berät beruflich in der Personalentwicklung Mitarbeiter in deren fachlicher und persönlicher Entwicklung und wird deshalb beim Frauen-Event „Systemisches Coaching“ anbieten.

Eine Plattform für Macherinnen

„Es ist einfach wichtig, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, sichtbarer werden und sich in gegenseitiger Wertschätzung üben“, ergänzt Caro Reich. Anna Schwab selbst freut sich, dass ihre Idee inzwischen zu einer breiten Plattform gewachsen ist. „Für MacherInnen und BesucherInnen kann dies neue Impulse schaffen, um neue Ideen zu träumen und Mut zu erlangen diese zu verwirklichen“. Sie selbst ist mit eigenen handgefertigten Schmuckstücken vertreten, weil sie diese kreative handwerkliche Arbeit als Ausgleich für ihre Berufstätigkeit als Projektmanagerin schätzt.

Dass zu Annas Idee sich tatsächlich über 30 „MitmacherInnen“ angemeldet haben, liegt vor allem an Cristina Witte-Parras Akquise. Die Fachfrau für „Social Media“ die zusammen mit ihrer Schwester Sara Werbung auf „allen Kanälen“ sendet, ist immer bestrebt neueste Trends im Blick zu behalten. Der „MacherTag“ sei eine Chance zu zeigen, „was wir Frauen so draufhaben; vielleicht auch Ermutigung aus einer Idee eine (Teil-)Selbstständigkeit aufzubauen.

Yoga und Handwerk ausprobieren

Diesen Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit haben Anna Becker sowie Melissa Müller bereits gewagt. Müller ist mit ihrer Partnerin Marleen Schell in ihrem Institut „Mageba“ aktiv und bietet traditionelles Yoga verknüpft mit moderner Sportwissenschaft für Gesundheit und Wohlbefinden. Wie wohltuend das ist, können Besucher in Übungseinheiten „erspüren“. Wer sich kreativ handwerklich ausprobieren möchte, sollte an Anna Beckers Stand vorbeischauen. Sie liebt als Ausgleich zum Studium das Makramee-Knüpfen nach alten und neuen Mustern und bietet unter ihrer Marke „Werkstickel“ auch rustikale Holzdekorationen an.

Stattfinden wird dieser „MacherTag“ auf dem Pferdehof Apollon von Daniela Paul in Hagenbach. Diese Arbeit mit Pferden entstammt ihrem Kleinmädchentraum und ist inzwischen gelebte Realität auf ihrem Pferdehof. Hier gibt es regelmäßig Angebote für Kinder, aber auch „Pferde-gestütztes Coaching“, das sie auch zum Ausprobieren anbieten wird. „Da geht es um Beziehungen zum Tier, zu mir, zu Kollegen und zum Arbeitgeber“. Wie wichtig dieses Erkennen von Beziehungsgeflechten und vielleicht das Verbessern ist, weiß sie aus ihrer Berufstätigkeit im Personalbereich eines Karlsruher IT-Unternehmens.

Auf dem Reiterhof haben die großen Vorbereitungen begonnen. „Wir freuen uns auf einen wundervollen Tag mit vielen neuen guten Begegnungen“, hofft die Initiatorin Anna Schwab, solidarisch unterstützt von ihrer Schwester Sophia und allen Frauen. Bei freiem Eintritt sind Spenden willkommen, die an ein soziales Projekt weitergeleitet werden.

Und ja – man hört es gerne - auch Männer haben den „MacherMädels“ bereits Hilfe bei „groben Arbeiten und schweren Lasten“ angeboten. Und man höre dabei keinerlei Zweifel am Gelingen oder gar leichten Spott für so viel Frauenpower geäußert.

Termin

Samstag, 10. September, 10.30 bis 18 Uhr, Hagenbach, Reiterhof Apollon, 76767 Hagenbach, Industriestraße 17 (Hinweisschilder beachten).

Instagram: https://www.instagram.com/macher_maedels/.