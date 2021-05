Dass Eis und Schnee im Februar in der Region keine Seltenheit sind, erfährt man, wenn man einen Blick in die Geschichtsbücher wirft. Doch sind Kälteeinbrüche durch die vom Menschen zu verantwortenden klimatischen Veränderungen seltener geworden.

„Strenge Herren regieren nicht lange’, sagt man im Sprüchworte. Wenn dies sich in allen Fällen bewährt, so dürften wir wohl der Hoffnung Raum geben, dass der gestrenge Herr Winter, der uns diesmal so frühzeitig heimsuchte und uns mit aller Energie tyrannisirt, uns auch eben so frühzeitig wieder verlassen wird. Hoffen wir das Letztere zum Wohle vieler Menschen.“ Diese Gedanken zum Thema „Wintereinbruch“ hielt der Germersheimer Redakteur und Zeitungsverleger Johann Jacob Seelinger Mitte Dezember 1846 im „Pfalzboten“ fest, dem Anzeigeblatt für die Stadt und den Landcommissariatsbezirk Germersheim.

Was die Verhältnisse auf den damals noch autofreien Straßen anbelangt, so legten die örtlichen Satzungen der Stadt den Bürgern auf, bei Schnee und Glatteis Gehwege und Straßen zu räumen beziehungsweise mit Sand oder Asche zu bestreuen – es wurde ja noch mit Holz und Kohle geheizt. Was für die einen mit Arbeit und Unmuß verbunden war, bedeutete für die anderen schieres Vergnügen. So etwa für die Schuljugend, die zur Festungszeit eine Rampe der „Fronte Beckers“ – mangels anderer geeigneter Hügel und Hänge – zum Rodeln nutzen durfte. „Es wird kaum jemand widersprechen, wenn einer, der es erlebt hat, behauptet, dass wir in der alten, wagen wirs sogar zu sagen, in der königlich-bayerischen Zeit, mehr richtige Winter hatten, als heute. Der Winter setzte im November ein: da begann es zu frieren und zu schneien.“ Das schrieb der 1988 verstorbene Germersheimer Josef Sellinger über die Winter seiner Kindheit und Jugend, die um 1900 deutlich länger und kälter waren.

Rhein mehrmals zugefroren

Im Hinblick auf die klimatischen Verhältnisse am Ort wies Joseph Probst – er stammte aus Nesselwang im Allgäu – 1898 auf die vergleichsweise milden Winter in Germersheim hin, erwähnte jedoch gleichzeitig, dass der Rhein bei Germersheim in den Jahren 1853, 1858/59, 1864/65, 1879/80 und im Januar 1893 gänzlich zugefroren gewesen war. Außerdem berichtet er für die Jahre 1887/88 und 1894/95 „von sehr strengen Wintern“. Im Winter 1879/80 war der Rhein in voller Breite mit Eis bedeckt, so dass man ihn mit Ross und Wagen überqueren konnte.

Josef Sellinger berichtet, dass früher mit Beginn des Winters der „kleine Wörth“ und die „Lingenfelder Au“ überflutet wurden und sich damit in hervorragende Eisflächen verwandelten. Diese stellten auch das Übungsgelände für die Mitglieder des schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten Germersheimer „Schlittschuhklubs“ dar. Die Kinder der Festungsstadt fanden auf dem dortigen Eis ihr winterliches Vergnügen, genau so wie in den Mauern des Städtchens. Dort war die Rampe am Nordflügel der Infanteriegalerie der Fronte Beckers von der Wallkrone bis in den Graben zum Rodeln freigegeben. Das Rodeln auf dem Militärgelände bedurfte indes der Freigabe und Erlaubnis durch die Militärbehörden. Diese ließen die von den Schülern freudig aufgenommene Nachricht in der Volksschule und im Progymnasium bekannt geben. „Und da gabs dann ein munteres Treiben vom frühen Nachmittag bis zur Dämmerung. Das Rodeln im Bereich der Fronte Beckers gehört zu meinen schönsten Erinnerungen“, erinnerte sich Sellinger noch Jahrzehnte später.

Eisbrechen für Brauereien

Wenn die Eisdecke auf den überfluteten Flächen der Lingenfelder Au dick genug geworden war, dann war es vorbei mit dem Paradies für Schlittschuhläufer und es begann das „Eisbrechen“. Dabei wurde das zu Blöcken geschnittene Eis von den Germersheimer Bauern auf Fuhrwerken in die Tiefkeller der drei Germersheimer Brauereien gebracht, die es um die Jahrhundertwende gab. Wenn die Keller mit dem Eis gefüllt waren, wurden sie zugemauert und im Frühjahr und Sommer, wenn das Bier einer besonderen Kühlung bedurfte, wieder aufgebrochen.

Noch vor dem 1. Weltkrieg finden sich im „Germersheimer Wochenblatt“ auch erste Wettervoraussagen, die in der damaligen Zeit noch weitaus weniger präzise ausfielen. So „orakelte“ das Germersheimer Wochenblatt Mitte Januar 1914: „Für Sonntag und Montag ist weiterhin ziemlich kaltes und zu vereinzelten Schneefällen verbundenes Wetter zu erwarten.“ Das „Germersheimer Tagblatt“ vom 15. Februar 1923 berichtete von einem Wetterumschwung: „Plötzlich ist ein Wetterumschlag eingetroffen. Auf die letzten hellen und trockenen Tage ist heute Nacht Frost mit Schneefall eingetreten. Ganz lustig wirbeln eben die Flocken zur Erde nieder und melden uns an, dass der Winter noch am Ruder ist. Durch die seitherige milde Witterung haben an geschützten sonnigen Plätzen die Gesträucher schon ausgeschlagen und zarte, grüne Blättchen getrieben.“

Wenige Tage danach waren nicht nur die ersten grünen Triebe erfroren. Die 1920er-Jahre waren für Germersheim und die Region bekanntlich alles andere als „golden“. Und so verwundert es nicht, dass Schnee und Kälte vor dem Hintergrund teurer Heizstoffe als besonders belastend empfunden wurden. Die Schuljugend hingegen mag die Meldung des „Tagblatts“ vom 19. Februar 1923 mit großem Vergnügen gelesen haben. „Februarschnee – tut nicht immer weh! lautet eine alte Regel, aber mit einer solchen Menge, wie uns Frau Holle heute Nacht beglückte, dürfte doch ein Weh darin liegen. Die Brennstoffe sind rar und teuer! Wenn die damit verbundene Kälte auch nicht so groß ist, – aber „frieren tun im Winter alle Kinder“ – wenn nicht eingeheizt ist, aber nicht allein die Kinder, auch andere Menschen. Wegen Brennstoffmangel mussten an verschiedenen Orten die Schulen schließen.“

Minus 25 Grad

Richtig kalt wurde es allerdings erst am Ende des Jahrzehnts, als das Thermometer im Januar/Februar 1929 minus 25 Grad erreichte. Sellinger berichtete über die „Wetter-Kapriolen“: „Bis Weihnachten ließ sich der Winter 1928/29 in landesüblicher Weise an; nach Dreikönig aber begann es kalt zu werden, immer kälter und kälter. In einzelstehenden Häusern begann das Elend der immer wieder zufrierenden Wasserleitungen. Bald war das auch in der Innenstadt an der Tagesordnung. In den Zügen froren die Dampfheizungen zu, in den Abteilen wurde es eiskalt und die Insassen der morgendlichen Berufszüge mussten ein Dauergetrappel vollführen, um einigermaßen warme Füße zu behalten.“

Weiter heißt es: „Und dann erschien das Treibeis auf dem Strom, erst kleine Eisschollen, dann große Eisflächen. Und eines Tages stockte das Treibeis, schob sich zusammen und über den ganzen Strom erstreckte sich die immer dicker werdende Eisdecke. Man hatte noch eben rechtzeitig die Schiffbrücke in den Hafen gebracht. Das nachschiebende Eis zersplitterte die Eichenholzpfähle der Schiffsbrücke am badischen Ufer und bog die eisernen langsam um. Das Unheimlichste an dem ganzen Naturschauspiel war die völlige Stille der Landschaft, das fiel einem schon auf, wenn man am Unkenfunk vorbeikam. Hier fehlte doch irgendetwas: ja, das bisher als selbstverständlich hingenommene Rauschen des Wassers. – Unsere Alten gingen trotz der Bärenkälte (an manchen Tagen minus 25 Grad) hinaus, um den Rhein zu betrachten und zu beschreiten, den sie in ihrer Jugend auch einmal zugefroren erlebt hatten. Als es dann langsam zu tauen begann, hat man rheinabwärts durch Sprengungen den Eisabgang erleichtert. Aber auf der Dettenheimer Kiesbank lag noch zu Ostern ein zwei Meter hoher Gebirgszug von Eisschollen.“