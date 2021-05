In den vergangenen Tagen wurde der Schriftzug „Feuerwehr – First Responder“ von Schülern der Klasse BVJ T20a der Berufsbildenden Schule in Germersheim mit Unterstützung einzelner Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ottersheim montiert. „Ein nahezu perfektes Projekt“, so der Klassenlehrer, Hubert Job, für die als Produktionsklasse ausgerichtete Lerngruppe. Vom Ausschneiden und Aufkleben der Papiervorlage, über das Aussägen der Buchstaben mit der Bandsäge aus Stahlblech, bis hin zum Bohren der Tragschiene, wurden die Arbeiten ausschließlich von den Schülern erledigt. Lediglich die Schweißarbeiten wurden vom Lehrer übernommen. Die BVJ Klasse Technik nimmt Aufträge entgegen, bei denen immer die Schülertätigkeit im Vordergrund steht. Als Motivationshilfe wird den Schülern ein kleiner Lohn ausbezahlt. An diesem Vormittag hatten die Schüler auf jeden Fall Spaß, nicht zuletzt wegen der anschließenden Traktorfahrt im angrenzenden Feld.