Am Samstag Abend kam es am Bahnhof in Bellheim zu einem Raub, bei dem eine Schachtel Zigaretten erbeutet wurde. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhof in Bellheim gemeldet. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass eine 5-köpfige Gruppe von einer 4-köpfigen Gruppe angesprochen wurde und diese die Herausgabe von Geld und Zigaretten forderte. Im weiteren Verlauf griffen die vier Tatverdächtigen die fünf Geschädigten an und bedrohten sie zudem. Um weitere Angriffe zu unterbinden, händigte einer der Geschädigten eine Schachtel Zigaretten aus und die vier Tatverdächtigen flüchteten zunächst. Die fünf Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten zwei der vier Tatverdächtigen festgenommen werden. Das Diebesgut konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gelassen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.