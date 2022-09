Fließendes Wasser oder eine Kanalisation sind in Afrika keine Selbstverständlichkeit. Auch nicht in Togo. Hubert Yawovi Gadedjisso will seinem Heimatort Ahépé beim Ausbau der Infrastruktur helfen. Unter anderem mit dem Erlös aus dem „Erlebnistag Afrika“.

„Ich möchte für mein Heimatdorf Ahépé in Togo ein Sanitärgebäude mit Toiletten, Duschen und Waschplätzen bauen lassen“, erzählt Hubert Yawovi Gadedjisso aus Schaidt im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Deshalb hat er den „Erlebnistag Afrika“ am Samstag, 10. September, in der Schaidter Kulturhalle geplant, um mit dem Reinerlös der Veranstaltung und erhofften Spenden das Projekt realisieren zu können.

Der 59-jährige Gadedjisso ist bei Daimler beschäftigt und wohnt seit 1995 in Schaidt, wo er in verschiedenen Vereinen, wie dem Heimatverein oder dem Spielmannszug, aktiv ist. Vor zehn Jahren hat er – auch über Sponsoren und mit Hilfe der Uni Karlsruhe das Projekt „Brunnen für Togo“ für einen Nachbarort in seinem Heimatland realisiert. Etwa alle zwei Jahre besucht er Togo.

Es gibt viel über Afrika zu erfahren

„Jetzt will ich meinem Heimatort helfen. Was hier in Deutschland für selbstverständlich gehalten wird, gibt es dort nicht – beispielsweise keine Kanalisation. Über eine Zisterne muss das Regenwasser gesammelt werden. Deshalb möchte ich auch für sanitäre Anlagen und die erforderliche Infrastruktur sorgen“, ist er voller Ehrgeiz. Pläne eines Architekten und ein Angebot von derzeit 30.000 Euro hat er vorliegen. „Erkundungen nach einer Firma in meiner Heimat werden dann folgen. Das Projekt soll nachhaltig aufgestellt sein und durch ansässige Personen wirtschaftlich betrieben werden.“

Nun möchte er mit dem „Erlebnistag Afrika“ den Besuchern den afrikanischen Kontinent näher bringen. „Sie werden viel über Afrika, das Dorf Ahépé und über mein Herzensprojekt erfahren“, sagt er. Im Foyer der Kulturhalle wird afrikanische Kunst und Mode ausgestellt, landestypische Kleidung, Taschen und Schmuck werden verkauft. Das Tagesprogramm beginnt um 16 Uhr mit der orientalischen Bauchtanzgruppe „Dessert Rose“ und afrikanischer Akrobatik. Das Kinderprogramm beinhaltet einen Trommelworkshop, den Bau von kleinen Insektenhotels mit dem Heimatverein, Tanzaufführungen der Grundschule, der Kita, vom TuS Schaidt sowie Glitzertatoos und vieles mehr.

Heiße Rhythmen mit DJ „Guy“

Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit drei afrikanischen Gerichten – traditionell und frisch gekocht – mit regionalen Getränken und gutem afrikanischem Rotwein sowie Cocktails und Sekt an der bekannten „Cubar“. Ab 20 Uhr folgt ein buntes Programm mit Beiträgen des MGV Schaidt, der afrikanischen Trommlergruppe „Mayi Africa“, dem jungen Chor „Herztöne“ aus Steinfeld, einem afrikanischen Akrobat, einer afrikanischen Modeschau und dem Spielmannszug Schaidt sowie einem Finale mit allen Beteiligten, bevor DJ „Guy“ aus Kamerun heiße Rhythmen aus Afrika auflegt.

Spendenkonto

Brunnen für Togo IBAN: DE34 5485 0010 1000 2708 25 Sparkasse Südpfalz

Kontakt: Hubert Yawovi Gadedjisso, Telefon 06340 5108.