Zwischen den Garagen von Bruno Durein aus Lingenfeld wächst ein 3,50 Meter hoher Sonnenblumenstrauß. Er passt perfekt in die Kategorie „Superlativ“ bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade.

Auf Bruno Dureins 1300 Quadratmeter großen Grundstück stehen ein großes Haus, Garagen und rund zehn Sonnenblumenstöcke mit zahlreichen Blüten. Die Pflanzen hat der 83-Jährige in Töpfchen vorgezogen und im Mai, als sie zehn bis 15 Zentimeter groß waren, nach draußen an ihren jetzigen Platz gesetzt – im Vorgarten sowie im Garten hinter dem Haus an die Grundstücksgrenze. „Ich habe dieses Jahr mein Hobby entdeckt“, freut sich Durein mit Blick auf die Sonnenblumen, die gut in seinen Hof und den Garten passen. Er hegt und pflegt die Blumen – mit etwas Dünger und durch regelmäßiges Gießen.

Die Sonnenblumen an der Grundstücksgrenze sind an das Tropfbewässerungssystem angeschlossen, das auch das Gewächshaus versorgt, in dem Paprika und Tomaten wachsen. Durch die Pflege sind die Sonnenblumen in die Höhe geschossen und tragen viele Blüten. Wegen ihrer Größe, des Windes und des Regens müsse er die Pflanzen stützen, sagt der Lingenfelder, der 24 Jahre lang Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins war.

Seine zweite Leidenschaft gehört seinem Weinberg, der auf der Anhöhe nahe der Pfalzwerke-Station Richtung Schwegenheim liegt. Dort verbringt der Hobbywinzer die meiste Zeit, und das sei auch die meiste Arbeit. Weil er sich um den ein Hektar großen Weinberg kümmert, in dem Müller-Thurgau-, Ortega-, Riesling- und Silvaner-Reben wachsen, und er deshalb nur eine halbe oder dreiviertel Stunde Arbeit in seinen Garten stecken kann, pflegen seine Frau und seine Tochter das Areal am Haus – in echter Familienarbeit sozusagen.

Gartenolympiade

Egal ob lange Bohnen, riesige Kürbisse oder schwere Zitronen – bei der neunten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter 06232 130742 oder per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, den Wohnort und eine Telefonnummer an. Die Sieger bekommen ein RHEINPFALZ-Überraschungspaket. Für die Erstplatzierten jeder Kategorie – „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“ – gibt es noch einen Gartencenter-Gutschein.