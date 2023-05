Es war wohl weder ein Wetttrinken noch ein Wettfahren. Darauf lässt zumindest der Bericht der Polizei schließen, wonach die Beamten „unabhängig voneinander zwei Männer feststellen, welche deutlich alkoholisiert mit dem Rad unterwegs waren“. In Anbetracht der am frühen Samstagmorgen um 1.05 Uhr sowie um 3.50 Uhr erzielten Ergebnisse der Atemalkoholtests bei den beiden Herren, 2,36 Promille und 1,95 Promille, dürften sie zuvor nicht nur Radler getrunken haben. Ungeachtet dessen müssen sich die beiden jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.