Die Stadt Germersheim soll jährlich den Integrationspreis der Stadt Germersheim vergeben. Das hat der Beirat für Migration und Integration vorgeschlagen und sich Gedanken macht, wie der Preis aussehen könnte.

Der Beirat für Migration und Integration (BMI) der Stadt Germersheim hat der Stadtverwaltung vorgeschlagen, beim jährlichen Neujahresempfang einen Integrationspreis zu verleihen. „Wir haben den Integrationspreis der Stadtverwaltung empfohlen, um herausragende Projekte in Bezug auf Integration zu ehren und einen Nachahmungseffekt in der Bevölkerung zu schaffen“, so Yunus Erkök, Vorsitzender des Beirats.

Hervorragende Integrationsprojekte

Die Stadt Germersheim hat circa 22.000 Einwohner, von denen knapp die Hälfte einen Migrationshintergrund besitzt. „Bei der Verleihung des Integrationspreises des Landes Rheinland-Pfalz durch die Integrationsministerin Anne Spiegel konnten wir sehen, welch hervorragende Projekte sich um den Preis in drei verschiedenen Kategorien beworben haben. Daher hoffen wir, dass unser Vorschlag in der Stadtverwaltung Anklang findet und ebenso Anreize schafft“, so Erkök weiter. Die Preisverleihung auf Landesebene wurde aufgrund der aktuellen Pandemielage online durchgeführt. In Summe wurden 17.000 Euro an Preisgeldern verliehen. Es haben sich über 70 Projekte um den Preis beworben.

Wer aktiv ist, kann gewinnen

Mit vorgeschlagenen Integrationspreis für die Stadt Germersheim sollen besondere Aktivitäten ausgezeichnet und gewürdigt werden, die die Integration in der Stadt Germersheim fördern. Den Preis erhalten können Einzelpersonen oder Organisationen, Initiativen und Vereine, die ehrenamtlich arbeiten; Einzelpersonen, Organisationen und Firmen, welche die preiswürdige Tätigkeit beruflich wahrnehmen oder Einzelpersonen für ihr Lebenswerk.

Der BMI stellt sich den Preis wie folgt vor: Die Ausschreibung ist offen gehalten. Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch Vereine, Betriebe und Organisationen bewerben. Es können auch Vorschläge für Dritte eingereicht werden, die sich auf interessante Projekte beziehen. Die Aktivitäten sollen Beispielcharakter besitzen und über Selbstverständlichkeiten hinausgehen. Sie sollen ein Zeichen setzen, das zur Nachahmung anregt. Die Vorschläge sind schriftlich einzureichen. Beizufügen sind: Beschreibung der Aktivitäten, evtl. Presseartikel, Photographien oder sonstige Dokumente und Begründungen, warum die Preisverleihung gerechtfertigt ist.

Erste Auszeichnung Anfang 2022

Über die Auszeichnung soll der Beirat gemeinsam mit dem Bürgermeister entscheiden, lautet der Vorschlag. Die Preisverleihung soll während des Neujahresempfangs der Stadt Germersheim sein, der Preis vom Bürgermeister übergeben werden. Die Entscheidungen der Ablehnung werden nicht begründet. „Das Projekt soll ab dem Jahr 2021 beginnen und die erstmalige Auszeichnung beim Neujahresempfang im Januar 2022 erfolgen“, heißt es in der Mitteilung des BMI.

„Diese Initiative kann ich nur unterstützen“, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Wir sind in der Stadt eine bunte Gesellschaft aus vielen Kulturen und wir haben viele Menschen, die sich engagieren.“ Ob der Preis aber beim Neujahrsempfang oder einer eigenen Veranstaltung verliehen wird, sei noch offen. „Wir müssen uns auch noch über die Kriterien der Preisvergabe unterhalten“, so Schaile. Auch die Dotierung sei noch offen.