Am Sonntagmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in Germersheim ein Motorroller bei der Rudolf-von-Habsburg-Straße in der Queich liegen würde. Zusammen mit der Feuerwehr wurde der Roller aus dem Wasser geborgen. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Roller zuvor vor einem Wohnanwesen in der Jahnstraße und wurde dort von noch unbekannten Tätern entwendet, heißt es im Polizeibericht. Wenig später wurde gemeldet, dass sich ein Motorroller im Sondernheimer Baggersees befindet. Auch dieser Roller wurde zusammen mit der Feuerwehr geborgen. Der Eigentümer dieses Fahrzeugs hatte seinen Roller in der vergangenen Woche bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Glücklicherweise wurden in beiden Fällen die Gewässer nicht durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de