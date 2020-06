13 Fahrzeugführer wurden am Freitagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr im Unkenfunk in Germersheim wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Verantwortung gezogen. Zwei Beteiligte erwartet ein einmonatiges Fahrverbot. Das teilte die Polizei am frühen Freitagabend mit. Weiter heißt es: „Der traurige Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 61km/h gemessen.“ Erlaubt ist Tempo 20. Zwei Fahrzeuginsassen wurden zudem wegen fehlenden Sicherheitsgurtes verwarnt.