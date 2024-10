Die Taufe ist für viele Eltern ein Höhepunkt im noch jungen Leben ihres Kindes. Da man dabei viel bedenken muss und es leicht überfordernd werden kann, gibt es in der Pfarrei Germersheim Taufbegleitung.

Ein erster Meilenstein im Leben eines Kindes ist in vielen Familien die Taufe. Bis es allerdings so weit ist, müssen zuerst viele Fragen geklärt werden. Welche Lieder sollen gesungen werden? Welche Fürbitten sind dem Anlass gerecht? Die Germersheimer Taufkatechese hilft, solche Fragen zu beantworten. Das Wort Katechese bedeutet so viel wie unterrichten oder unterweisen. Es handelt sich um eine Gruppe von sechs Freiwilligen, die pro Jahr etwa zehn Nachmittage veranstalten, bei denen Familien Wissenswertes zum Thema Taufe erfahren. „Wir haben damit anfangen, weil wir gemerkt haben, dass da wirklich Nachfrage nach mehr Begleitung auf diesem Weg besteht“, schildert Thomas Bauer, der das Projekt bis vor Kurzem als Pastoralreferent betreut hat. „Es war uns wichtig, wirklich ein Miteinander voller Kontakt und Begegnung zu haben. Es sollte auf keinen Fall belehrend wirken.“

„Nachdem die Eltern sich über das Pfarrbüro angemeldet haben, kommen sie einen Samstagnachmittag zusammen“, beschreibt Stephan Weis. Er gehört zur Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfern, die die Taufkatechese umsetzen. Mitunter geht es bei dem Treffen um mit der Taufe verbundene Symbole wie Taufkleider oder das Kreuz oder um die Funktion als Pate oder Patin. „Dabei kommt es oft zu Austausch über Glauben zwischen allen“, so Weis. „Wenn jemand Unmotiviertes dabei ist, ist die Person am Ende meistens die, die am meisten mitgenommen hat“, ergänzt Marita Nebel-Wey, die sich ebenfalls ehrenamtlich einbringt. Ein Ordner, den die Familien mitbekommen, fasst die wichtigsten Punkte zusammen und enthält Lieder, Fürbitten und Gebete.

In Germersheim helfen Ehrenamtliche bei der Vorbereitung der Feier. Foto: Tim Bößer

„Mir gefällt, dass die Nachmittage ein Forum für persönliche Gespräche über den Glauben sind“, fügt Stefanie Weis hinzu, die auch in der Gruppe aktiv ist. Sonst sei das eher seltener möglich. Bei Marita Nebel-Wey hat vor allem ein Treffen einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Es gab einen Nachmittag, an dem ein Sechsjähriger dabei war, der getauft werden sollte.“ Im Laufe der Veranstaltung habe sich viel um den Jungen und seine Fragen gedreht. „Das war etwas ganz Besonderes.“

Mittlerweile läuft das Projekt seit zehn Jahren. Seit letztem Jahr gibt es auch eine Tauferinnerungskarte, auf deren Vorderseite ein Bild des Kindes sowie das Taufdatum stehen. „Die Rückseite können die Familien frei gestalten“, erklärt Bauer. Nach einem Jahr an der Taufkerze in der Kirche werden die Bilder wieder zu den Familien zurückgeschickt. Thomas Bauer hat vor Kurzem eine neue Stelle angetreten , aber er ist sicher, dass die Taufkatechese durch die Arbeit der Ehrenamtlichen erfolgreich weitergehen wird. Sie hoffen, dass das Konzept sich über die Grenzen der Pfarrei Germersheim hinweg ausbreitet.

Info

Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit in der Gruppe interessiert, kann sich über die Pfarrei, Tel. 07274 94853329 oder per Mail pfarramt.germersheim@bistum-speyer.de, melden.