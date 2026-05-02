Sie hat den Krieg überstanden, schwerkranke Kinder behandelt und in ganz Deutschland gelebt. Heute macht sie die 100 voll. Helgard Nippa erzählt über ihr langes Leben.

Eigentlich ist ihr das alles zu viel Aufhebens um ihre Person. „Ich bin froh, wenn der 3. Mai ist“, sagt Helgard Nippa beim Gespräch mit der RHEINPFALZ. Aber 100 wird man, wenn überhaupt, nur einmal. Und darum kommen sie am Samstag nochmal in ihrem Haus in Bellheim zusammen, im kleinen Kreis. Vormittags die Familie, am Nachmittag Bekannte und Freunde. Letztere sind alles junge Hüpfer, die erst Ende 80 oder Anfang 90 sind. In der Nippa-Familie haben sie gute Gene für Langlebigkeit. Ihr Bruder wurde ebenfalls 100, ihre Mutter 96. Und auch, wenn in diesem Alter alles relativ ist, ist Helgard Nippa noch recht rüstig unterwegs.

In der Pfalz lebt die Seniorin ihr halbes Leben lang. Das ist mit Abstand die längste Zeit, in der ihre Familie an einem Ort blieb. Der Weg in die beschauliche Provinz war lang und barg so manche unverhoffte Wendung. Zur Welt kam sie als Helgard Eva Martens in Danzig, damals eine deutsch geprägte freie Stadt. Ihre Familie musste zum Kriegsende aus ihrer Heimat fliehen. Sie selbst war mit 16 Jahren als Flakhelferin nach Bayern geschickt worden. Die Familie fand später in Hamburg wieder zusammen. Es hätte vieles anders kommen können. Nippas Mutter hätte beispielsweise mit einem Schiff aus Danzig fliehen sollen, dass von einem U-Boot versenkt wurde.

Krankenschwester aus Überzeugung

„Mein Traum als junge Frau war es, Ärztin zu werden. Aber das war damals sehr schwierig und scheiterte am Geld.“ Stattdessen wurde sie Krankenschwester. Mit gleicher Überzeugung. „Ich wollte helfen. Sehen, wie es mit einem Menschen nach einer Krankheit oder einer Verletzung aufwärts geht.“ Die Arbeit ihrer Pflegerinnen im Altenheim Braun'sche Stiftung in Rülzheim, wo sie sich sehr gut aufgehoben fühlt, wolle sie nicht machen. Als Krankenschwester behandelte sie zum Beispiel Kinder, die an Polio litten, an der Eisernen Lunge. Eine damals völlig neue Technologie. „Die Geräte waren ganz am Anfang noch aus Torpedorohren gebaut“, erinnert sie sich. In dieser Mission war sie auch im Ausland unterwegs, flog beispielsweise nach Brüssel, um erkrankte Kinder abzuholen. Und war eifersüchtig auf ihren Chefarzt, der mit der Eisernen Lunge in der ganzen Welt unterwegs war.

Ihren Mann Erhard heiratete sie im Jahr 1957. Die beiden kannten sich schon seit ihrer Konfirmation in Danzig. Ein Paar wurden sie erst viel später – arrangiert von den Müttern. Weil Erhard beim Bund war, zog die Familie immer wieder um, lebte in Bonn, im Allgäu, in Oberbayern, München, Hamburg. Aus der Zeit in München erinnert sich die Familie an die Olympischen Spiele 1972, wo Erhard Nippa im Organisationskomitee war – eine unvergessliche Erinnerung, überschattet von der furchtbaren Geiselnahme und Ermordung der israelischen Sportler.

Traum von Südafrika noch erfüllt

Kurze Zeit später wurde Erhard Nippa Regimentskommandeur in der Kaserne in Germersheim, und die Familie konnte endlich echte Wurzeln schlagen. Das Haus in Bellheim wurde 1977 bezogen. Leider musste Helgard nach dem Tod ihres Ehemanns dort die letzten 20 Jahre alleine verbringen, ehe sie ins Seniorenheim zog. Mit 88 erfüllte sie sich noch einen Traum und reiste mit Sohn, Schwiegertochter und den Enkeln nach Südafrika. Mit ihrem Bruder wollte sie bereits nach dem Kriegsende dorthin auswandern, begeisterte sich für die bunten Blumen und Orchideen des Landes, aber die damalige Regierung wollte keine Deutschen ins Land lassen. Aus ihrer Zeit in Bellheim bleibt ihr das regelmäßige Schwimmen im Schwimmbad, das Stricken mit ihren „Strickschwestern“ und bis ins hohe Alter das Radeln in Erinnerung.