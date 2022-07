Mit der Amtszeit von 55 Jahren dürfte Wolfgang Braun einer der am längsten amtierenden, wenn nicht sogar der am längsten amtierende Vereinsvorsitzende in der Südpfalz sein.

„Ich bereue meine Entscheidung, vom Amt des Vereinsvorsitzenden nach so vielen Jahren zurückzutreten, überhaupt nicht“, bekräftigt Wolfgang Braun seine Entscheidung, bei der Generalversammlung nach 55 Jahren an der Spitze des DJK-Tischtennisclubs nicht mehr zu kandidieren. Eigentlich hatte Braun bereits schon früher sein Amt zur Verfügung stellen wollen, wie er uns im Jahr 2017 anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums als Vorsitzender erzählte. Doch dann kam Corona und machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Es gab keine Versammlungen mehr und somit konnte kein neuer Vorsitzender gewählt werden. Also machte Braun weiter. „Was blieb mir auch anders übrig“, fragte er lapidar beim jetzigen Gespräch. Aber schwer fiel ihm dies nicht, machte ihm das Amt auch nach mehr als 50 Jahren immer noch Spaß. Doch jetzt war es endlich so weit. Bei der Generalversammlung gab er sein Amt an Christian Johann ab.

Wolfgang Braun (Jahrgang 1944) war 1967 der Initiator zur Gründung des DJK-Tischtennisclubs Rülzheim, zu dessen 1. Vorsitzender er damals auch gewählt wurde. Er stand dem Verein somit seit dessen Gründung vor. Der gelernte Automobilkaufmann war schon immer ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler. „Diesem Sport gehört mein Herzblut“, gestand er uns schon vor vielen Jahren. Angefangen hatte alles während seiner Grundausbildung bei der Bundeswehr, während der es immer wieder mal Zeit gab, Tischtennis zu spielen. Nach seinem Wehrdienst begann er in seinem Heimatort zusammen mit anderen Mitgliedern der DJK mit Unterstützung des damaligen Kaplans Gregor Reißinger in der ehemaligen Synagoge Tischtennis zu spielen. Der neue Verein wurde nicht direkt dem Deutschen Tischtennisbund unterstellt, sondern der DJK (Deutsche Jugendkraft, Sportverband unter katholischem Dach), eine Entscheidung, die Braun auch heute noch als richtig empfindet. Für die DJK war er lange Jahre Tischtennisfachwart in der Diözese Speyer.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt will er sich in keine Entscheidung seiner Nachfolger einmischen. Allerdings will er sich auch weiterhin als Trainer um den Nachwuchs kümmern, „aber ohne offizielle Funktion“. Das Interesse am Tischtennissport nehme derzeit wieder zu, so Braun, besonderen Zulauf habe der Verein, der aktuell 85 Mitglieder hat, bei den Bambini und den Schülern. Aktuell stellt der DJK-TTC eine aktive Mannschaft, die in der Kreisliga spielt. Er hofft aber, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, eine zweite Mannschaft zu melden. Seine Firma BraWo-Sport, die er im Jahr 1991 gegründet hat und die alles rund um den Tischtennissport anbietet, führt er auch im Rentenalter noch weiter.