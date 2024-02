Es gibt wohl kaum einen Sänger in der Südpfalz oder im badischen Umkreis, der nicht Chordirektor Willy Börckel aus Wörth kannte. Der Ur-Wörther sang noch bis vor kurzem in „seinem“ MGV Concordia, den er über 40 Jahre leitete.

Willy Börckel studierte drei Jahre am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut des Bistums Speyer und leitete schon als 20-Jähriger mit dem Gesangverein Concordia Hagenbach seinen ersten Verein. Es folgten weitere Männerchöre in Kandel, Hagenbach, Jockgrim, Neureut und Leopoldshafen sowie zwei Frauenchöre in Jockgrim und Wörth, die auf seine Initiative hin gegründet wurden.

Der Jubilar war jahrzehntelang erfolgreicher Chorleiter, der mit seinen Chören mit vielen Tagesbestleistungen und den Noten „sehr gut“ bei Chorwettbewerben honoriert wurde. „Sein“ MGV Concordia Wörth erlebte mit ihm in 41 Jahren eine Blütezeit, von der die Sänger heute noch gerne erzählen. Aufgrund seiner Verdienste ernannte ihn der MGV Concordia zum Ehrendirigenten und zum Ehrenmitglied. Zu seinem 40-jährigen Chorleiterjubiläum wurde er vom Pfälzer Sängerbund ausgezeichnet. Vom Fachverband Deutscher Berufschorleiter erhielt er die „Willy-Giesen-Urkunde“. Im Sängerkreis Germersheim setzte Börckel als Gruppenchorleiter Akzente. Außerdem gehörte er im Pfälzer Sängerbund dem Musikausschuss an. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen war er als Wertungsrichter und mit seinen Chören tätig. Zudem war er stellvertretender Chorleiter und Sänger im Chorleiter-Kammerchor.