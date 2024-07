Mit einer kleinen Feier wurde die ambulante betreute Wohngruppe der Lebenshilfe Germersheim eingeweiht. Fast drohte das Projekt zu scheitern. Lange musste auf Genehmigungen gewartet werden.

Ein Leben selbstständig in einer Wohngemeinschaft verbringen. Für viele junge Menschen kein großes Ding. Man schließt sich zusammen, sucht sich eine Wohnung, was inzwischen vielleicht bis zu einem Jahr dauern kann. Doch dann wohnt man zusammen – fernab der Eltern. Bis die Mitglieder der ambulant betreuten Wohngruppe dies machen konnten, vergingen fast zehn Jahre, sagt der Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Germersheim, Thomas Makies.

Die Lebenshilfe sei 1964 gegründet worden. Die Eröffnung des ersten Kindergartens 1967 habe ein Jahr gedauert. Heute wäre dies Makies zufolge nicht mehr machbar. Das Projekt der ambulant betreuten Wohngruppe in Germersheim habe wegen der Behördenvorgaben zu scheitern gedroht. Es habe auf einmal zu viele Auflagen gegeben. Die Anzahl der Bäder, die Größe der Zimmer, der Brandschutz – vieles habe beachtet werden müssen.

Viel Unterstützung notwendig

Als dann die Baukosten durch Corona immer höher stiegen, dachte man ans Aufgeben. Das sagte Dietmar Griesemer, der zusammen mit Ute Hänlein-Griesemer deren Elternhaus zur Verfügung stellte und umbaute. Mit dem Tod der Bewohnerin 2014 sei die Idee einer Wohngruppe gereift. Es wurde viel vorab besprochen, bevor man 2016 eine Bauvoranfrage einreichte. „2020 gab es immer noch keine Baufreigabe“, sagt Griesemer. Es habe weitere Jahre gedauert, bis die Genehmigungen im Jahr 2022 vorlagen. Gelungen sei dies nur mit Unterstützung vieler Beteiligter und dafür dankte die Familie allen. Bewohnt wird das Haus derzeit von drei Bewohnern.

Glückwünsche und Segen

Glückwünsche zur Eröffnung überbrachten auch der erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler sowie Bürgermeister Marcus Schaile, der als Kind selbst einmal rund zweieinhalb Jahre im Haus am Lerchenweg gewohnt hatte. Für ihn war es wie „ein Heimkommen, auch wenn ich keine Erinnerung mehr habe, wie es hier ausgesehen hat“. Von der Stadt gab es für die Lebenshilfe 200 Euro Unterstützung. Begrüßt wurden die Gäste auch von den Bewohnern, die zwar etwas aufgeregt waren, sich aber auch freuten. Pfarrer Jörg Rubeck segnete das Haus und brachte zur Freude der Bewohner sein mobiles Weihwassergefäß mit, „das sogar in die Hosentasche passt“.

Nikolaus Mertzlufft übergibt einen Scheck der am Bau beteiligten Handwerker an die Bewohner der Wohngruppe. Foto: wim

Überrascht wurden die Bewohner und die Familie Hänlein-Griesemer mit einem Scheck von Nikolaus Mertzlufft über 1100 Euro. Diese Summe sammelte der Fensterbauer unter seinen am Umbau des Hauses beteiligten Handwerkskollegen. „Das Geld ist für euch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt“, sagte Mertzlufft zur Wohngemeinschaft, die nun in ihrem eigenen Haus lebt.