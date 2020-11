Andernorts werden angesichts des teilweisen „Lockdowns“ – obwohl erlaubt – Gemeinderatssitzungen abgesagt. In Neuburg dagegen setzte Ortsbürgermeister Hermann Knauß (Wählergruppe) kurzfristig ein Treffen an. Es seien vor allem nichtöffentlich wichtige Themen zu klären gewesen, die keinen Aufschub ermöglichten, erklärte Knauß der RHEINPFALZ.

Ein Thema war die seit zwei Wochen laufende Umgestaltung des Friedhofs. Eine Baufirma hat begonnen, die Wege dort zu erneuern und Plätze neu zu gestalten. Kalkulierter Preis laut Sitzungsvorlage: etwa 133.000 Euro. „Wenn alles gut klappt, sind wir in vier Wochen fertig“, sagt Knauß. Jetzt habe der Gemeinderat unter anderem beschlossen, einen Steinmetz für das Kreuz für den „Gedenkplatz“ zu suchen. Der vorgegebene Preisrahmen liege zwischen 10.000 und 12.000 Euro.

Projekt Versammlungsstätte

Einstimmig festgelegt hat der Ortsgemeinderat ferner, dass einige bauliche Wünsche der Neuburger Vereine bei der angedachten Sanierung der Schulturnhalle zur Versammlungsstätte berücksichtigt werden sollen. Der Rat hatte sich zuletzt wegen der Realisierung des Projekts nochmals Bedenkzeit erbeten. Die Fraktionen wollen am 26. November gemeinsam überlegen, ob die Versammlungsstätte tatsächlich in der Schulturnhalle oder – wie zuletzt geliebäugelt – in einem möglicherweise in den nächsten Jahren neu zu errichtenden Schul-Querbau für den Kindergarten integriert werden soll. „Vermutlich läuft’s auf den Umbau der Schulturnhalle hinaus“, sagt Knauß.