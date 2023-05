Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Südpfalz prägen Pferdehöfe das Bild. Doch was ist, wenn ein Tier erkrankt? Dann hat Jenny Künkel auf der anderen Rheinseite eine Lösung: einen Krankenwagen für Pferde. In der Region ist ihr Spezialtransporter einmalig.

„Unser Raumschiff“ – so nennt Jenny Künkel den Krankenwagen, der für Tiere bis 900 Kilo ausgelegt ist und mit allerhand Technik aufwarten kann. Für diese