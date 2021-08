Auf Rosen wird die Ortsgemeinde – ob mit oder ohne Corona – auch in diesem Jahr nicht gebettet sein. Weiterhin werden finanziell nur kleinere Brötchen gebacken. Doch darf das Dorfleben nicht stehen bleiben, und auch gesetzliche Vorgaben gelte es zu erfüllen, so Ortsbürgermeister Maik Wünstel.

Demnach muss das neue Kindertagesstättengesetz auch in Erlenbach umgesetzt werden – das wohl teuerste Vorhaben im laufenden Jahr. In der Erlenbacher Kita soll unbedingt die die Frische-Küche erhalten bleiben, eine besonderes „Qualitätsmerkmal unserer Einrichtung“, wie Wünstel anmerkt, neben Freckenfeld einmalig in der Verbandsgemeinde. Dazu müsse aber die Küche eine Kapazität haben, in der für mindestens 40 Kinder gekocht werden könne, erklärt Wünstel. Immerhin 90 Prozent der geschätzten 50.000 Euro Kosten könnten gefördert werden. Der Antrag auf Förderung wurde an die Kreisverwaltung abgegeben. Diesen Antrag mit allen Informationen beziehungsweise notwendigen Unterlagen zusammenzustellen, sei im wahrsten Sinne des Wortes ein Kraftakt der Verwaltung Kandel, der Kita-Leitung, einem Küchenplaner, einem Architekten und von ihm selbst gewesen, erklärt Wünstel. „Jetzt erhoffen wir uns den Förderzuschlag, so dass wir die Küche in diesem Jahr so umbauen können, dass wir die Frisch-Küche erhalten können“, sagt der Ortsbürgermeister.

Auch der Ausbau des für die Infrastruktur in einer kleinen Gemeinde wie Erlenbach sehr wichtigen Glasfasernetzes durch die Deutsche Glasfaser wird diesem Jahr beginnen. Über 50 Prozent der Haushalte haben im Vorfeld einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser unterschrieben, 40 Prozent waren mindestens gefordert. Nun wird es in Erlenbach die ersten Begehungen geben, um die Anschlusspunkte mit den Grundstückseigentümern zu klären. Bis Ende des Jahres will die Deutsche Glasfaser die gesamte Verbandsgemeinde vernetzt haben. Weil bei manchen Bürgern sicher noch Fragen offen sind, möchte Wünstel Ansprechpartner und positiver Begleiter speziell für Ältere sein, die sich in diesem Metier nicht so gut auskennen. Denn es sei nicht immer einfach zu wissen, was man wann, wie und wo machen müsse, um das schnelle Internet denn auch wirklich im eigenen Wohnzimmer beziehungsweis PC zu haben.

Anfragen zur Bebauung

Außerdem soll das gemeindeeigene Gebäude in der Hauptstraße 41 verkauft werden – allerdings nur der vordere Teil; der hintere Teil, der als Bauhof weiter benutzt werden soll, soll von den Einnahmen saniert werden. Schließlich sollen auch die Bebauungspläne im Innerort, allesamt schon über 20 Jahr alt, „modernisiert“ werden. Hier habe es inzwischen sechs Anfragen einer zweite Reihe Bebauung gegeben, erklärt Wünstel.

Zudem ist weiteres Ziel von Wünstel, eventuell in der zweiten Jahreshälfte ein gemeinsames Erlenbacher Fest zu organisieren. „Ein Fest der Zukunft und des positiven Nach-Vorne-Schauens, aber auch ein Fest des Rückblick auf das, was in und um Erlenbach passiert ist“, soll es, so der Bürgermeister, sein.

„Gerade in unserem kleinen Dorf Erlenbach ist es sehr wichtig, aktive Bürger zu haben“, betont Wünstel. Im vergangenen Jahr sei kein oder nur ein kurzfristiges Vereinsleben möglich gewesen. Und gerade in den Vereinen würden sich Menschen treffen, um für andere ein Freizeitprogramm oder Hobby anzubieten.