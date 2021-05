Sommerliche Temperaturen und dazu noch ein heftiger Wind haben den Wald und die Felder staubtrocken werden lassen. Der rettende Regen lässt auf sich warten. Die Waldbrandgefahr in der Südpfalz ist groß, die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Förster und Feuerwehren bitten Spaziergänger um Mithilfe.

Vergangene Woche brannte der Wald bei Herxheim. Das Forstamt Bienwald weist eindringlich auf die große Waldbrandgefahr hin und bittet Waldbesucher um Achtsamkeit und Mithilfe. „Die Forstleute, die Feuerwehr und die Polizei sind bei ihren Bemühungen zum Waldschutz auf die Mithilfe aller Bürger angewiesen“, appelliert das Forstamt. Jede Rauchentwicklung außerhalb der Siedlungsgebiete sollte deshalb umgehend über die beiden Notruf-Nummern 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei) gemeldet werden.

Rettungspunkte helfen Feuerwehren

Vor allem an Wegkreuzungen im Wald sind sogenannte Rettungspunkte (grüne Tafeln mit weißem Kreuz und einer Nummer) angebracht. Können Anrufer diese Nummer nennen, erleichtern sie den Rettungskräften die Ortung von Brandherden. „Besonders gefährdet sind Nadelholzbestände mit trockenem Unterholz und Wälder mit starkem Besucherandrang wie im Bienwald sowie die Sandgebiete der Rheinebene“, sagen Rüdiger Sinn vom Forstamt Bienwald und Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen. Gerade zurzeit kommen viele Spaziergänger, Jogger und Erholungssuchende in die Wälder. Dadurch erhöhe sich das Risiko von Waldbränden, die Förster mahnen zu besonderer Vorsicht.

„Die Forstleute in Rheinland-Pfalz betreiben seit Jahrzehnten naturnahe Waldbewirtschaftung mit einem hohen Laubholzanteil, wodurch sie einen natürlichen Waldbrandschutz geschaffen haben“, sagt Westermann. Allerdings haben die vergangen Trockensommer 2018 und 2019 ihre Spuren hinterlassen. Stürme und der Borkenkäfer setzten den Wäldern ebenfalls zu. Vielerorts findet man einen hohen Anteil von abgestorbenen, trockenen Baumteilen. Der Wind und die trockenen Blätter und Nadeln bieten Feuer ideale Nahrung, warnen die Förster.

Waldregeln sind keine Schikane: Sie schützen

Wälder, Tiere und Pflanzen können im Brandfall nicht evakuiert werden. Sie sind dem Feuer schutzlos ausgeliefert, Totalverluste der Lebensräume sind neben dem wirtschaftlichen Schaden die bittere Folge. Selbst kleinere, niedrige Bodenfeuer schädigen Wurzeln und Stammanläufe und töten zahlreiche Lebewesen. Deshalb sollten sich alle an folgende Verhaltensregeln halten:

- Das Rauchen im Wald ist ebenso verboten wie das Grillen und Anlegen offener Feuer im Wald und in Waldesnähe.

- Nur ausgewiesene Parkplätze nutzen, denn trockene Grasflächen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden.

- Glasscherben gehören nicht in den Wald und können zudem durch den Lupeneffekt Feuer auslösen.

- Zufahrten zu Wäldern und die Waldwege müssen für die Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.

Zur Sache: Waldbrandgefahrenindex

Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand. Er zeigt die Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen an. Der WBI dient den für die Waldbrandvorsorge verantwortlichen Landesbehörden zur Einschätzung der Waldbrandgefahr und zur Herausgabe von Warnungen. Die Waldbrandgefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bilden die Grundlage für eine auf Landesebene harmonisierte Waldbrandgefahrendarstellung. Die örtliche Einschätzung der Waldbrandgefahr kann davon abweichen. In Karten werden die Vorhersagen zum Waldbrandgefahrenindex dargestellt. Weitere Informationen dazu: www.forstwirtschaft-in-deutschland.de. bic/mele