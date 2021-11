Die Stadt Karlsruhe will im Zuge eines Pilotprojektes ein Jahr lang Menstruationsprodukte wie Binden und Tampons kostenlos zur Verfügung stellen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend. Beschränkt ist das Angebot allerdings auf zunächst ein städtisches Amt und eine Schule. Nach einem Jahr solle bewertet werden, wie hoch Aufwand und Kosten sind und wie das Angebot genutzt wird, heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion. Ein einjähriges Pilotprojekt mit anschließender Evaluation könne „als fundierte Entscheidungshilfe über die Ausweitung eines solchen Angebots auf weitere Einrichtungen hilfreich sein“.

Zugestimmt hatten neben den Grünen unter anderem auch die SPD-Stadträte sowie mehrheitlich die Mitglieder der Linken und der Karlsruher Liste/Die Partei. Abgelehnt wurde der Antrag unter anderem von der AfD und fast allen CDU-Stadträten. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Mittwoch) berichtet.