Aus dem „Erlenhof“ soll ein großer Pferdehof mit Reithalle und Ferienwohnungen werden. Bis zu 60 Pferde sollen dort gehalten werden. Der Gemeinderat gab am Mittwoch grünes Licht für das Projekt.

16 Pferde leben bereits in dem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Hof-Eigentümerin möchte eine Pferde- und Longierhalle mit Stallungen auf dem Grundstück nahe dem Ortseingang errichten. Der Hof soll Platz für 45 Pensionspferde und weitere 15 eigene Tiere zur Pferdezucht bieten. Das Wohnhaus soll um drei Ferienappartments und Mitarbeiterwohnungen, Büro- und Betriebsräume erweitert werden.

Die Fraktionen waren sich einig: Das sei ein tolles und unterstützenswertes Projekt für den Ort. Es bringe Arbeitsplätze und Feriengäste in die Gemeinde, sagte Markus Nuber (SPD). „Es sieht top aus“, meinte Christoph Heid (FWG). „Das Vorhaben ist positiv für Neupotz“, so Bürgermeister Roland Bellaire (CDU). Der Rat stimmte den Bauplänen zu - zumindest, was die Grundstücke auf Neupotzer Gemarkung angeht. Ein Teil der Fläche liegt auf Leimersheimer Gemarkung. Hier soll ein weiteres Wohnhaus, ein Stall für die Pferdezucht und eine Maschinenhalle entstehen. Beigeordneter Roland de Hooge (FWG) regte eine Diskussion um mögliche Gewerbesteuer-Abgaben an. Der Rat beauftragte den Bürgermeister zu klären, wo der Betriebssitz des Pferde- und Ferienhofs sein wird.

Rat bestellt weitere Urnenstelen

Die Gemeinde verlängert den Pachtvertrag mit dem DRK-Ortsverein für die ehemalige Milchzentrale um weitere 25 Jahre. Die Untere Altrhein-Wiesenbrücke werde ab nächster Woche saniert und deshalb für zweieinhalb Wochen gesperrt, informierte Roland Bellaire den Rat.

Auf dem Friedhof sind derzeit nur noch fünf Kammern in den Stelen frei. Die Anlage wird deshalb um weitere 12 Urnengrabkammern in vier Stelen erweitert, beschloss der Gemeinderat am Mittwoch unisono.