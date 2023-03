Neben der Familie zählen Vereine, Kirche (die katholische) und Politik zu Alfred Gadingers Steckenpferden. Und die RHEINPFALZ für die „mg“, so sein Autorenkürzel, seit Jahrzehnten schreibt. Heute feiert der Bellheimer seinen 75. Geburtstag.

Bis 2013 war der Jubilar Büroleiter der Kreisverwaltung in Germersheim. Dort war in 49 Dienstjahren neben Loyalität zu fünf Landräten unterschiedlicher politischer Couleur auch parteipolitische Neutralität gefragt. Die kann der Christdemokrat im Verbandsgemeinderat Bellheim, dem er seit 1972 angehört und wo er seit vielen Jahren Sprecher „seiner“ CDU-Fraktion ist, ablegen.

In seiner Freizeit engagiert sich der Unruheständler nach wie vor im Verein – 17 sollen es einmal gewesen sein, sagte Gadinger vor einigen Jahren. Einer davon ist der katholische Arbeiterverein, dessen Vorsitzender er seit rund 40 Jahren ist. Fast genauso lang gehört er dem Verwaltungsrat der Pfarrei Heilige Hildegard an, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist, und seit etwa 30 Jahren in deren Pfarreirat. Kein Wunder also, dass er die RHEINPFALZ und ihre Leser regelmäßig mit Kirchen-Informationen aus erster Hand versorgt.

Ausgezeichnet

Ein anderer Verein ist der VfL, bei dem er, man muss es fast nicht mehr schreiben, auch schon sehr lang, als lizenzierter Übungsleiter im Einsatz ist und Kinder für die Leichtathletik begeistert – seine Lieblingsbeschäftigung sei das, sagte er anlässlich seines 65. Geburtstages. Für so viel Engagement wurde dem Vereinsmensch 2016 von der Gemeinschaft Bellheimer Vereine (GBV) konsequenterweise der Ehrentitel „Großer Bellheim“ verliehen.

Eine weitere Auszeichnung für besondere Verdienste erhielt Gadinger vom damaligen Innenminister bei seinem Abschied von der Kreisverwaltung, wo er auch Leiter des Katastrophenschutzes im Kreis war: das Silberne Feuerwehrehrenzeichen am Bande.

Feiern

Heute jedoch sollte der ehrenamtliche Einsatz ruhen und gefeiert werden. Neben seiner Frau Maria werden ihm die zwei erwachsenen Kinder und fünf Enkel gratulieren. Vielleicht ist sogar Zeit für einen Konzert- oder Theaterbesuch; dabei entspannt sich Alfred Gadinger nämlich gern, wenn er mal gerade nicht für Vereine, Kirche, Politik oder RHEINPFALZ unterwegs ist.