Bellheim kommt dieser Tage nicht aus den Schlagzeilen. Da ist zum einen die geplante Ansiedlung neuer Geschäfte unter dem Dach des ehemaligen Möbelhauses Strohmeier-Gilb, ein Lkw-Unfall auf der B 9 bei Bellheim, die Absage des Brauereifestes von Park & Bellheimer samt „Bellheimer Oktober“ auf dem Landauer Herbstmarkt und nicht zuletzt der Schwimmpark, der in dieser Saison nicht geöffnet wird, wegen großer technischer Probleme nach zwei großen Wasserschäden. Das alles und noch viel mehr findet sich in der RHEINPFALZ und einiges davon steht kurz darauf auch in der Facebook-Gruppe „Bellheim, das Herz der Südpfalz“. „Ist das hier mittlerweile eine ’Rheinpfalz’-Gruppe?“, fragte ein Gruppenmitglied in der Kommentarspalte. „Nein“, lautet die klare Antwort, nicht vom Administrator der Gruppe, sondern von der RHEINPFALZ-Redaktion, die dort immer wieder gerne vorbeischaut. Aber wer mehr über das Geschehen in Bellheim und jenseits von dessen Grenzen erfahren will, kann sich wie gesagt auch direkt bei der RHEINPFALZ informieren. Die gibt’s nicht nur auf Facebook zu lesen, sondern auch auf ihrer eigenen Homepage und – ganz klassisch – auf Papier.

Süß, oder? Ein Herz für Bellheimer. Foto: Steffen Gierescher