Wie war die Zeit im Homeschooling und während des Corona-Lockdowns bei mir? Was hab ich Neues kennengelernt? Wie lief die Schule von zu Hause? Unser Jugendreporter Felix Heil berichtet von seinen Erfahrungen.

Als die Durchsage in der Schule durch die Lautsprecher kam, dass die Schule bis auf Weiteres geschlossen bleibt, war die Freude groß. „Ferien“, dachte sich natürlich jeder. Aber das änderte sich relativ schnell, als dann in der darauffolgenden Woche die ersten Arbeitsaufträge online gestellt wurden. Das war alles neu für uns. Jede Woche wurden ein paar Schüler ausgewählt, ihre Arbeitsaufträge abzuschicken, so dass die Lehrer einen Überblick bekamen, wie es läuft, ob wir die Aufgaben verstehen und wo wir Erklärungen oder Hilfe benötigen.

Niemand wusste, wie lange wir zu Hause bleiben mussten und wann die Schule weitergeht. Es gab auch einige Videokonferenzen. Bei diesen besprachen wir Aufgaben und bekamen erklärt, wie diese zu lösen sind. Das Beste an den Konferenzen war natürlich, dass man seine Klasse wieder sehen und hören konnte. Wir wussten alle, dass wir gerne wieder in die Schule gehen würden, um uns zu treffen.

Der einzige Kontakt ist die Familie

Einige Tage nach der Schulschließung kam dann auch eine Ausgangssperre. Da wussten wir, dass wir nicht mehr so schnell wieder in die Schule gehen werden. Alle meine Hobbys fielen aus und ich konnte so gut wie nichts mehr machen. Ab da war die Freude auf die Ferien verschwunden, da man komplett eingeschränkt war. Fußball und Schlagzeug fiel beides aus, Freunde treffen ging auch nicht mehr und Verwandte sehen, war auch nicht möglich. Die Einzigen, mit denen ich noch Kontakt hatte, war meine eigene Familie, die ebenfalls die meiste Zeit zu Hause verbrachte.

Diese Zeit war für mich nicht so leicht, da mir meine Hobbys und Freunde fehlten. Drei Wochen vor den Sommerferien war konnten wir wieder das erste Mal in die Schule gehen - mit vielen Vorsichtsmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstand, Lüften. Natürlich war die Vorfreude groß, einen Teil meiner Klasse wieder zu sehen. Die Klassen wurden aufgeteilt, sodass ich nur die Hälfte meiner Mitschüler sehen konnte.

Vorfreude aus die maskenlose Zeit

Ab der Schulschließung wurden keine Tests mehr geschrieben und keine Noten auf die Arbeitsaufträge gegeben. Die Zeugnisse waren häufig dieselben wie die Halbjahreszeugnisse. Nach den Ferien ging der Unterricht so gut wie möglich normal weiter – natürlich mit Coronaregeln. Ich fand die Zeit im Homeschooling eine schwere Zeit, da man sehr viele Dinge nicht machen konnte und die Hobbys und weitere Dinge nicht stattfanden. Außerdem gab es diese Situation noch nie, dass man einfach alle Schulaufgaben online gestellt bekam und sie dann zu erledigen hatte, ohne sie vorher erklärt zu bekommen.

Für die Zukunft hoffe ich, dass die Schulen offenbleiben und ich weiterhin meinen Hobbys wie Fußball nachgehen kann. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn man wieder ohne Maske Dinge unternehmen kann.

Der Autor

Felix Heil ist 13 Jahre alt und besucht die 8. Klasse des Europa-Gymnasiums in Wörth. Seine Hobbys sind Fußball und Schlagzeugspielen.