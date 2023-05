Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neue Tierklinik Germersheim steht im Rohbau – das wurde mit einem traditionellen Richtfest am Mittwochnachmittag gefeiert. Die Bauherrenfamilie Van Suntum-Klasen investiert eine einstellige Millionensumme in das markante Gebäude am südlichen Germersheimer Ortseingang.

„Katzen nach links, Hunde nach rechts!“ Martina van Suntum zeigt Gästen des Richtfestes, wie der Ablauf in der neuen Tierklinik sein kann, wenn nächstes Jahr im Mai alles fertig