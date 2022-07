Im Kreis Germersheim gib es keinen Friedhof, auf dem Muslime nach den Riten ihrer Religion bestattet werden können. Eine Diskussion über interkulturelle Bestattungsformen ist im Gange.

Die Friedhofssatzungen der Gemeinden gestatten in den allermeisten Fällen keine Beisetzung im Leintuch ohne Sarg oder sehen eine ewige Totenruhe und die Ausrichtung des Grabes nach Mekka vor. Auf Einladung des Beirats für Migration und Integration (BMI) referierte am Samstag die Althistorikerin und Archäologin Gabriele Ziethen über die Historie europäischer Bestattungskultur.

Die große Zuhörerschaft quer durch das kulturelle Spektrum des Landkreises zeigte, wie groß das Interesse an diesem Thema ist. „Meine ganze Familie lebt hier. Müsste ich in die Türkei überführt werden, würde mein Grab mehrere tausend Kilometer getrennt von meiner Familie liegen. Niemand könnte an meinem Grab trauern“, meldete sich ein Besucher, der mit Sohn und Enkel erschienen war, zu Wort. Viele Muslime werden derzeit nach dem Tod ins Ausland überführt, weil es hier abgesehen von größeren Städten im Umkreis keine Möglichkeit gibt, entsprechend ihrer Kultur beerdigt zu werden. „Ich will bestattet werden, wo ich mein ganzes Leben verbracht habe. Ich brauche doch nur das kleine Fleckchen Erde hier, sonst will ich nichts, und ich bin still für immer“, sagte der Zuhörer.

Seit Generationen hier

Der Beirat hat im vergangenen Jahr alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Verbandsgemeinden angeschrieben, um auf die Notwendigkeit interkultureller Bestattungen hingewiesen. Praktisch betrifft das Thema derzeit zwar vor allem muslimische Mitbürger mit meist türkischen Wurzeln. Viele wohnen seit Generationen hier, ihre Angehörigen sind hier aufgewachsen, ebenso wie sie selber. Der BMI-Vorsitzende Ziya Yüksel wies jedoch darauf hin, dass das Anliegen weit umfassender verstanden werden müsse: „Es gehört zur Würde jedes Menschen, gleich welchen Glaubens, entsprechend den Regeln seiner eigenen Kultur bestattet werden zu können.“

Gabriele Ziethen war als Mitarbeiterin des Landesamts für Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz selbst bei Ausgrabungen von Gräbern in unserer Region beteiligt. Ihr Forschungsgebiet erstreckt sich von der Vor- und Frühgeschichte über die Kultur des alten Griechenlands und Roms bis zur Zeit der Merowinger und Franken. Sie stellte überraschende Bezüge zwischen den Kulturen der Anrainer des Mittelmeeres, zu denen sie in weiterem Sinne sie auch die hiesige zählt, fest.

Bestattungsvereine im Römischen Reich

Ihr Vortrag handelte unter anderem von römischen Grabmälern an antiken Straßen, die etwa von Mainz ausgingen. Hier habe man im 1. Jahrhundert nach Christus die erste große Migrationsbewegung. Viele römische Bürger, häufig Legionäre mit ethnischer Herkunft aus allen Teilen des Weltreiches, blieben nach ihrer Dienstzeit hier und waren oft verheiratet mit einer einheimischen, etwa keltischen Frau. Der Ritus der Bestattung war die Vollendung des Lebens als römischer Bürger. Auch damals gab es bereits Bestattungsvereine. Die Referentin ging von merowingischen und fränkischen Gräbern, von Sarkophag- zu Brandbestattung, weiter zu den Problemen, die sich aus den Bestattungen im Mittelalter im viel zu engen Umkreis um die Kirche inmitten der Siedlung ergaben.

Es sei kaum zu ermessen, wie wichtig für die Weitergabe von Traditionen das Gespräch der Generationen untereinander sei. Auch die hygienischen Probleme bei Ausgrabungen durch das jahrhundertelange Überleben von Bakterien und Viren kam zur Sprache. Sie sei erschrocken, als sie Bilder der Bestattungen von Corona-Toten in Plastiksäcken gesehen habe. Sie endete mit dem Appell, miteinander in den Kulturen und Religionen übergreifenden Dialog zu treten.