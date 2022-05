Ob sich die bei Bündnis 90 /Die Grünen in der Südpfalz Aktiven noch erinnern, wer 1979 mit der Gründung der „Grünen Liste Südpfalz“ (GLS) eigentlich ihren Grundstein gelegt hat? Es waren die drei damals in Wörth lebenden Ilse Dingler, Martin Grau (beide Lehrer) und Holger Weimer, der am Dienstag seinen 80. Geburtstag feierte. Zudem war Weimer auch Gründer des Radsportclubs Wörth.

Der in Mannheim geborene Weimer entschied sich nach dem Abitur am Moll-Gymnasium in Mannheim-Neckarstadt zunächst für eine Lehre zum Industrie-Kaufmann im Motoren- und Omnibus-Werk der Daimler Benz AG in Mannheim-Waldhof. Nach erfolgreichen Berufswettkämpfen auf Landesebene nahm er das BWL-Studium in Mannheim auf.

„Hier wurde ich ins Studentenparlament gewählt und engagierte mich als Finanzreferent im ASTA. Meinen Lebensunterhalt verdiente ich mir morgens von 4 bis 6 Uhr durch das Austragen des „Mannheimer Morgen“, erzählt Weimer der RHEINPFALZ.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann heiratete er 1968 und zog mit seiner Frau nach Mutterstadt, wo sich beide kommunalpolitisch bei der SPD engagierten. Seine erste Anstellung fand er von 1968 bis 1970 bei der Rhenus-Revisionsgesellschaft als betriebswirtschaftlicher Assistent. Als das Lkw-Montagewerk der Daimler-Benz AG in Wörth 1971 Nachwuchs-Programmierer und System-Entwickler im Bereich Betriebliches Rechnungswesen suchte, erhielt er dort eine Anstellung. Inzwischen hatte Weimer den Diplom-Volkswirt an der Uni Mannheim erworben. Von 1971 bis 1988 war er für alle deutschen Daimler-Werke als Fachreferent für den Jahresabschluss und die Inventur zuständig.

Petra Kelly als Rednerin gewonnen

Nach seinem Umzug nach Wörth engagierte er sich bei der SPD, ehe er sich der „Aktionsgemeinschaft Umweltschutz“ des blinden Hans Günter Schumacher aus Germersheim zuwandte, den er zu Demonstrationen in Brokdorf und bei Fahrten zum Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz begleitete. „Für die erste Europawahl im Jahr 1979 gelang es mir, für unsere neu gegründete „Grüne Liste Südpfalz“ als prominente Redner Petra Kelly und den Friedens-Aktivisten Roland Vogt für einen Vortrag in Wörth zu gewinnen“, blickt er stolz zurück.

Bei den Kommunalwahlen im Kreis Germersheim 1979 übertraf die GLS auf Anhieb in mehreren Gemeinden die 5-Prozent-Hürde und erzielte zwischen fünf und acht Prozent. In Wörth erhielt sie zwei Stadtratsmandate und Weimer saß für sie im Stadtrat.

1980 gründete er den Radsportclub Wörth mit zunächst 31 Mitgliedern. Nach sportlichen Erfolgen wuchs deren Anzahl auf weit über 100. Auch heute ist er seinem Verein als Ehrenmitglied noch treu verbunden.

Nachdem Weimer beruflich Spanischkenntnisse erworben hatte, verlegte er mit dem Beginn der Altersteilzeit ab Juni 2005 seinen Altersruhesitz nach Calpe in Spanien in sein dortiges Ferienhaus. Seit 2010 lebt das Ehepaar Weimer in Kandel in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage.