Der Mediziner Bernhard Schneider ist am Sonntag gestorben. Der 68-jährige promovierte Internist war ein echter Germersheimer und ein „richtiger Pfälzer“, wie seine Tochter Julia Schneider sagt. Bernhard Schneider war fürsorglich zu seiner Familie, zu seinen Freunden und zu seinen Patienten. Die Praxis lag ihm am Herzen, „ihm war nichts zu viel“, beschreibt ihn seine Tochter. In der Gemeinschaftspraxis praktizierte Bernhard Schneider seit 1992 zusammen mit seinem älteren Bruder Michael und seiner Frau Ruth. Sportlich war Bernhard Schneider auch unterwegs – erst als Ruderer, später als Kanute oder Paddler. Vor einigen Jahren war für ihn als „Pälzer“ und Radsportler „das Kalmitrennen im September Ansporn zum Training und ein Highlight der Radsaison“.

Beerdigung



Die Beisetzung findet diesen Freitag, 26. August, 11 Uhr, auf dem Friedhof in Germersheim statt.