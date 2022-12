Wer liebt es nicht, bei diesem eisigen und größtenteils trüben, grauen Wetter ein wärmendes Licht scheinen zu lassen? Im Dezember ist es eine schöne Tradition, sonntags auf dem Adventskranz eine Kerze anzuzünden – vier Stück an der Zahl. Drum heißt es auch in Reim und Vers: „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.“ Nicht so in diesem Jahr, an dem Weihnachten arbeitgeberfreundlich auf ein Wochenende, der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag fällt. Ergo kann an diesem Tag, an dem Weihnachten beginnt (Heiligabend gehört offiziell nicht dazu), getrost ein fünftes Lichtlein entzündet werden, ohne fürchten zu müssen, dass man Weihnachten verschlafen hat – im Gegenteil. In diesem Sinne: geruhsame und frohe Festtage, wenn’s denn endlich soweit ist!