Ein Führerschein ist nicht immer eine Fahrerlaubnis. Das musste ein Ford-Fahrer feststellen, der am Donnerstagabend von der Polizei in der Josef-Probst-Straße in Germersheim kontrolliert wurde. Dabei konnte die Polizei feststellen, dass der 35-Jährige zwar im Besitz eines Führerscheins war, allerdings handelte es sich hierbei um einen ukrainischen Führerschein. Da der Ford-Fahrer bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte der 35-Jährige seinen ukrainischen Führerschein umschreiben lassen müssen. Dieser Umstand war dem 35-Jährigen nicht bekannt. Trotz der Unwissenheit des Fahrers wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.