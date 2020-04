WÖRTH. „Es werden auch die Kosten für die freiwillige Hilfe übernommen. Voraussetzung ist die Einhaltung der SARS-CoV2- Arbeitsschutzmaßnahmen“, teilte die Vorsitzende der RHEINPFALZ mit. Damit habe die „Tafel“ keine Probleme.

Am Wochenende zuvor hatte sie noch die Mitteilung erhalten, dass sie die fünf Ein-Euro-Kräfte aus Sicherheitsgründen zuhause lassen müsse. Auf Weisung des zuständigen Ministeriums würde die Bezahlung dieser Hilfen eingestellt. Das hätte die Tafel in große Nöte gebracht. Die „Tafel“ hatte sich daraufhin auch direkt an Minister Hubertus Heil gewandt, an die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nische und an Bürgermeister Dennis Nitsche (alle SPD).

Am Mittwoch wird Stefan Moster von der ARGE mit der Teamleiterin in der Tafel vorschriftsmäßig ein Gespräch mit den Ein-Euro-Kräften führen. Wenn sie nicht arbeiten wollten, müssten sie es nicht. Wenn sie aber wollten, dürften sie und würden auch bezahlt werden – so die Aussage der ARGE.