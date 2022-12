Der Countdown läuft. Und die Vorfreude in Lustadt ist riesig: 2023 feiert die Gemeinde ihr 1250-jähriges Bestehen. Das große und vielseitige Festprogramm wird gerade gedruckt und demnächst im Dorf verteilt. Denn: Die erste gesellige Veranstaltung steht schon vor der Tür.

Der Verkauf von Jubiläumsartikeln hat bereits begonnen: Die Loschter Dudd, die Jubiläumstasche mit Emblem, gefüllt mit einer Flasche Jubiläumswein und Jubiläumsglas, ist schon im Rathaus erhältlich. Zur finanziellen Unterstützung des Festjahres gibt es für drei Euro auch Jubiläums-Anstecker. Mit einem großen Feuerwerk und Musik zum Jahreswechsel will die Kommune das Jubiläumsjahr in der Silvesternacht auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes begrüßen und mit Bürgern aufs neue Jahr anstoßen. Der Neujahrsempfang findet am Sonntag, 8. Januar, in der Turnhalle statt.

Am Samstag, 21. Januar, wollen Apostelkirchenchor und Pierre-Lenhard-Band weltliche Lieder bei einem Konzert in der Sängerhalle des MGV Liederkranz präsentieren. „Lustadt – gestern und heute“, lautet das Motto zweier „hybrider Dorfrundgänge“, einmal durchs Ober-, einmal durchs Unterdorf, die am Sonntag, 5. März, am Rathaus und am Sonntag, 19. März, an der Christuskirche starten. „Hereinspaziert!“ – zum Schulfest lädt die Grundschule am Samstag, 13. Mai, ein. Am gleichen Tag abends steht ein „großes Konzert aller Lustadter Chöre“ in der Sängerhalle auf dem Programm. Ihre Kraft unter Beweis stellen, können Bürger bei einem Tauziehturnier der Lustadter Hobbyfastnachter am Samstag, 20. Mai. Bei einem deutsch-französischen Wochenende an Pfingsten feiern die Freunde aus der Partnergemeinde Rosny-sur-Seine das Dorfjubiläum mit. Am Sonntag, 4. Juni, ist „Lustadts längste Kaffeetafel in historischem Gewand“ geplant. Am Samstag, 10. Juni, wird beim Dorfturnier des Fußballclubs nicht nur gekickt, sondern zu Live-Musik auch gefeiert.

Festwochenende am 24. und 25. Juni

Höhepunkt des Jubiläums ist das große Festwochenende am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni: Die Gemeinde verspricht „ein Erlebnis für Ohren und Gaumen“ im Festzelt in der Schulstraße – und einen großen Jubiläumsfestumzug durch die Ortsstraßen. Mit einem Kindermitmachtag wird das Festprogramm am Samstag, 1. Juli, am Kita-Gelände in der Schulstraße fortgesetzt. Gaudi verspricht das Bobbycar-Rennen für alle Altersklassen am Sonntag, 9. Juli. Von Mittwoch, 19. Juli, bis Samstag, 22. Juli, geht das Tennis-Dorfturnier des Tennisclubs über die Bühne.

Auf „Wine & Beats“ dürfen sich Bürger am Samstag, 22. Juli, freuen. Die Jubiläumsfotoausstellung mit Präsentation gesammelter „Schuhgeschichten“ (Lebensgeschichten) in der Kulturscheune hat von Samstag, 2. September, bis Montag, 4. September, geöffnet. Freilufttheater-Aufführungen auf dem „Höllenplatz“ und dem Vorplatz der Apostelkirche sind für Samstag, 9. und 16. September sowie für Sonntag, 10. und 17. September, terminiert. Am Samstag, 16. und 23. September sowie am Sonntag 17. und 24. September öffnet Künstlerin Anne-Marie Sprenger ihr Atelier – zudem können Bürger wieder die Fotoausstellung inspizieren und sich über die Schuhgeschichten informieren.

Großer Zapfenstreich zum Abschluss

Vor allem Tanzwillige sollten sich Samstag, 28. Oktober, im Kalender markieren: An diesem Tag findet der große Jubiläumsball in der Sängerhalle statt. Bäume zum Jubiläum sollen im November im Wald gepflanzt werden. Mit einem Großen Zapfenstreich in der Ortsmitte, den der Spielmannszug Schaidt musikalisch gestaltet, enden die Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag, 9. Dezember.

„Mit enormem Zeitaufwand und viel Herzblut“ wurde laut Ortsbürgermeister Volker Hardardt das Programm in den letzten beiden Jahren von ehrenamtlich Tätigen im Festausschuss entwickelt. „Mit Stolz und Freude wollen wir mit unseren Gästen aus nah und fern dieses Jubiläum ausgiebig feiern“, betont Hardardt. Und ergänzt: „Wir freuen uns darauf!“