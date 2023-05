Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gesangverein Erlenbach bereitet sich auf sein letztes Konzert vor. Nach 140 Jahren muss der Chor die Singstunden einstellen.

Nicht sang- und klanglos verabschieden will sich der Gesangverein 1882 Erlenbach, der nach mehr als 140 Jahren nun gezwungen ist, seinen Übungsbetrieb einzustellen. Ihm geht es wie so manchem Chor in der Umgebung: