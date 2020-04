Inge Hoffmann und Klaus Hammer aus Neupotz haben vor einigen Tagen zum Mutmachen in Zeiten der Corona-Krise ein Video über die sozialen Medien veröffentlicht. Darauf singen sie ihr Lied „Leben am Strom“ und unterlegen die Musik mit Momentaufnahmen aus ihrer Heimat Pfalz. Diese Idee griff die Verbandsgemeinde Jockgrim auf. Sie ruft ab sofort dazu auf, Fotos von Lieblingsplätzen rund um ihr Zuhause in der Verbandsgemeinde zu machen. Denn die Kontakt- und Reisebeschränkungen könnten zum Anlass genommen werden, die Heimat neu zu entdecken. Wer schöne Fotos von seinen Lieblingsorten „Zuhause“ hat, kann diese gerne an Martina Jochem per E-Mail an m.jochem@vg-jockgrim.de schicken. Die Fotos werden gesammelt und im Internet veröffentlicht.