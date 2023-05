Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl es erst 2018 seine Premiere feierte, hat sich das Oldtimertreffen am Adamshof schon zu einer lieb gewonnenen Tradition entwickelt. Umso bedauerlicher ist es, dass es in diesem Sommer nicht in der gewohnten Form wird stattfinden können. Doch die Enthusiasten des Oldtimerclubs Kandel (OCK) um ihren Vorsitzenden Ludwig Pfanger haben sich etwas einfallen lassen.

Für das am Sonntag, 5. Juli, geplante Treffen „hatten wir schon 120 Anmeldungen“, sagt Pfanger: „Aber wenn wir schon so vielen absagen müssen und gerade im Elsass so viele Freunde