Im Klosterdorf öffnen sich ab Donnerstag, 1. Dezember, wieder Adventsfenster. Familien, Vereine, die Kitas und andere Institutionen bieten in den Abendstunden ein kleines Unterhaltungsprogramm vor ihrem Haus. Insgesamt werden in diesem Jahr 16 Adventsfenster an verschiedenen Tagen beleuchtet. Die einzelnen Termine, Orte und Gastgeber sind auf Facebook (Unter Lebendiger Adventskalender Hördt) eingestellt. Mit einigen Ausnahmen beginnen die Aktionen um 19 Uhr. Familien mit Kindern sind ebenso wie Ältere und einsame Menschen besonders angesprochen.