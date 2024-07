Ein 37-jähriger Mann aus Karlsdorf-Neuthard hat am frühen Mittwochmorgen, 4. Oktober, gegen 1 Uhr in Germersheim-Sondernheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei geriet der Wagen des Mannes vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und des Alkoholkonsums des Fahrers außer Kontrolle. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4 Promille. Das Auto des Mannes war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Verkehrsinsel, auf die er prallte, wurde beschädigt. Die Polizei nahm dem Fahrer eine Blutprobe ab und beschlagnahmte seinen Führerschein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.