Wegen einer veränderten Marktlage richtet sich der Beleuchtungsspezialist Eiko Europe strategisch neu aus. Investitionen sollen Wachstum bescheren.

Licht? Oder besser noch: Mehr Licht? Wer sich das fragt, der kann sich an Eiko Europe wenden. Das Unternehmen mit Sitz in Jockgrim ist Spezialist für Lichtlösungen in vielerlei Anwendungen in Gewerbe und Industrie, auch in Stahlwerken mit besonders hohen Temperaturen. Hinzu kommen Lichtlösungen für Straßen, öffentliche Plätze und Fußballplätze sowie Sporthallen. Neben den Sportplätzen in Jockgrim, Neupotz und Bocholt wurden auch schon Stadien namhafter Fußballclubs, etwa in der Dritten Bundesliga, mit Flutlichtanlagen ausgestattet, berichtet Eiko-Europe-Geschäftsführerin Ilona Patton. Allerdings dürfe sie deren Namen nicht nennen.

Der Firmensitz von Eiko Europe im Jockgrimer Gewerbegebiet. Foto: Michael Gottschalk Ein weiteres Eiko-Gebäude im Jockgrimer Gewerbegebiet. Foto: Michael Gottschalk Dunkelkammer für die Qualitätskontrolle. Hier werden unter anderem die Flackerwerte der Lampen gemessen. Foto: gs Verschiedene Lampenvarianten für Büros. Foto: Michael Gottschalk Diese Lampe mit eigenem Belüftungssystem kann auch in Stahlwerken eingesetzt werden. Foto: Michael Gottschalk Lampen für unterschiedliche Einsatzorte. Foto: Michael Gottschalk Foto 1 von 6

„Die letzten drei, vier Jahre haben herausfordernde wirtschaftliche Entwicklungen mit sich gebracht“, sagte Patton. Dazu gehöre, dass Kunden bei Investitionen zögerlich seien. Wie viel es kostet, sich beleuchtungstechnisch neu aufzustellen, muss individuell berechnet werden, sagte die Geschäftsführerin ohne konkret zu werden. Nur so viel: Es rechne sich für die Kunden. So liege das Einsparpotenzial bei der Umrüstung von traditioneller Beleuchtung auf LED bei über 70 Prozent.

Was anders werden soll

Folge der veränderten wirtschaftlichen Lage - zum Umsatz und möglichen Veränderungen macht Patton keine Angaben - sei eine neue strategische Ausrichtung des Unternehmens. Dazu gehörten unter anderem eine stärkere Fokussierung auf den deutschen Markt, den produzierenden Mittelstand und den Sportsektor sowie ein gestrafftes Sortiment. Zudem kündigte die Geschäftsführerin für dieses Jahr Investitionen im mittleren sechsstelligen Bereich in Personal und Produktentwicklung an, die dem Unternehmen „ein überdurchschnittliches Wachstum in den nächsten Jahren“ bescheren sollen. Um der erwarteten gesteigerten Nachfrage gerecht zu werden, stünden am Standort mit seinen 25 Beschäftigten unter anderem 2000 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung mit Erweiterungskapazitäten bei Logistikern.

Neugründung

Zudem verspricht sich Patton einiges von der im Februar neu gegründeten Eiko Lightning Solutions, einer Übernahme in Westerkappeln in Nordrhein-Westfalen. Hier seien die Montage und der Endkundenvertrieb angesiedelt. Die Mitarbeiterzahl soll bis Ende des Jahres von derzeit 8 auf 15 steigen. Entwicklung, Qualitätssicherung und Vertrieb an Wiederverkäufer sollen jedoch in Jockgrim bleiben.

Für die jeweiligen Anforderungen der gewerblichen Kunden, von denen sich etwa 80 Prozent in Deutschland, der Rest insbesondere in den Niederlanden und Belgien befänden, würden spezielle Beleuchtungskonzepte entworfen. Entscheidende Faktoren dafür sind laut Patton unter anderem Helligkeit, Lampenhöhe und Arbeitsschutz. Dafür könnten die Mitarbeitenden von Eiko aus einem Baukasten zum Beispiel unterschiedliche Beschichtungen, Steuerungen, Glas- oder Carbonat-Lampenscheiben auswählen. Laut Patton lässt dieses modulare Produktsortiment viele Anpassungsmöglichkeiten zu; es seien aber auch Individuallösungen möglich. So spricht Patton von aktuell rund 1000 verschiedenen Produkten. Wobei: „Das sind zu viele. Wir sind gerade am Verschlanken, Komplexität rausnehmen.“ So soll es weniger Leuchtmittel geben, dafür mehr Lampen mit regelbarer Leistung und Lichtintensität. „Die Lampen werden intelligenter, leistungsfähiger und flexibler“, fasst Patton zusammen.

Standard aus Asien, Sonderbau in Jockgrim

Produziert würden die Lampen nach Vorgaben von Eiko in verschiedenen asiatischen Ländern. Wobei Eiko Europe, deren Muttergesellschaft Eiko ihren Hauptsitz in Kansas/ USA hat und eine Niederlassung in Kanada, in Taiwan ein eigenes Produktionswerk betreibt. Geliefert würden Standardlösungen, der Sonderbau für den europäischen Markt gehe in Jockgrim vonstatten. Hier erfolgt nach Pattons Angaben auch die Qualitätskontrolle, sprich, es wird geprüft, ob die gelieferten Lampen den hiesigen Normen entsprechen.

So stehen zum Beispiel in einem völlig verdunkelten Raum Prüfgeräte, um die Flicker- und Flackerwerte zu messen. Andere Geräte erfassen die Helligkeit der Lampen, deren Blendwerte und Farbspektrum. Denn die Farbwiedergabe ist ein Qualitätsmerkmal von künstlichem gegenüber natürlichem Licht. Dieser Farbwiedergabeindex wird in CRI (Colour Rendering Index) angegeben. „Je höher der Wert ist, desto näher ist er am natürlichen Licht“, erklärt Patton. Und: „Die Vorgabe für Innenräume liegt bei 80 CRI, wir leuchten bis teils über 95 CRI“ – auf einer Skala bis 100.

Besonderes Lichtsystem

Um das Leistungsspektrum des Unternehmens zu beschreiben, nennt sie mehrere Beispiele, unter anderem dieses: eine Beleuchtungsmöglichkeit für Demenzpatienten, das den Tageslichtverlauf simuliert, also morgens dunkel, tagsüber helleres und wärmeres Licht und abends wieder dunkel. Allerdings ist das schon fast Vergangenheit, sagt Patton im Hinblick auf die anvisierte Verschlankung des Sortiments.

Patton, eine gebürtige Südpfälzerin, die in den USA Personal- und Betriebswirtschaft studiert hat, war, bevor sie 2020 Geschäftsführerin bei Eiko Europe wurde, drei Jahre lang Betriebsleiterin in Jockgrim. Ihr damals aus dem Unternehmen ausgeschiedener Vorgänger, Rainer Wittemann, hatte den deutschen Ableger des 1978 in Chicago gegründeten Unternehmens Eiko 2001 gegründet. Zuvor hatte er bei einem Besuch in den USA den Amerika-Chef von Eiko kennengelernt. Anfangs war Eiko Europe in Philippsburg ansässig, danach in Germersheim und seit 2004 ist der Betrieb in Jockgrim.