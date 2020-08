Fast auf den Tag genau vor, am 9. August 1973, nahm die Staatliche Realschule Germersheim mit dem Läuten der Schulglocke um 7.45 Uhr den Betrieb in ihrem neuen Gebäude an der August-Keiler-Straße auf. Damit war das Gastdasein der vergangenen Jahre – zuletzt waren vier Realschulklassen im Gymnasium und drei in Räumen der Grundschule untergebracht gewesen – zu Ende und auch die 100 Neuzugänge der fünften Klassen konnten in eigenen Klassensälen unterrichtet werden.