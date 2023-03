Im direkten Vergleich mit den anderen Schülern ist der Frust vorprogrammiert.

Große Freude herrschte bei den Schulsiegern des Vorlesewettbewerbs im Kreis. Nach Corona konnte erstmals wieder der Kreisentscheid in Präsenz durchgeführt werden. Immerhin nahmen neun von elf weiterführenden Schulen daran teil. Auffallend war, dass nach einigen Jahren dieses Mal keine Förderschule dabei war. Sie mussten sich stets besonders anstrengen, schlugen sich immer sehr tapfer, hatten aber beim Lesen des fremden Textes kaum eine Chance – der Frust war groß. Deshalb kam immer wieder die Anregung, dass man sie wie früher in einem eigenen Wettbewerb starten lassen sollte. Ob das der Fall ist, konnte niemand sagen – es wäre aber nach wie vor wünschenswert. Erstmals lasen die Schüler auch nicht im Sitzen, sondern von einem Stehpult aus. Das gefiel ihnen wohl, aber sie bemängelten die Höhe. „Das war sehr ungewohnt“, meinte der Sieger des Wettbewerbs. Dadurch fehlte beim Lesen auch der an manchen Stellen gewünschte Blickkontakt zum Publikum – eine Anregung für das nächste Jahr, ein niedrigeres Pult zu nehmen.