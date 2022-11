Unbekannte haben rohe Eier gegen ein Haus in der Germersheimer Josef-Probst-Straße geworfen und damit die Fassade beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, soll das Ganze am Freitag gegen 18.30 Uhr passiert sein. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Anwohnerschaft. Etwaige Zeugen sollen sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung setzen.