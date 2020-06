Spaziergänger haben ein Eichhörnchen-Baby hilflos auf der Bruchwaldstraße gefunden und haben es versorgt. Zudem entdeckten sie im Baum das Geschwisterchen des Tieres. Es hatte sich an einem Ast in etwa sechs Meter Höhe festgekrallt konnte weder vor noch zurück und sich deshalb aus eigener Kraft nicht retten. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Löschfahrzeug an, von dessen Dach aus konnte das Eichhörnchen schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Da weder ein Nest noch ein Elterntier gefunden wurden, brachten die Passanten die beiden kleinen Eichhörnchen zu einer Tierauffangstation.