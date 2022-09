Gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge hat die Freiwillige Feuerwehr Germersheim. Sie wurden beim Ehrungsabend, dem ersten nach zweijähriger Pandemie bedingter Zwangspause, offiziell übergeben.

Wehrleiter Andreas Magin bedauerte in seiner Ansprache, dass die Dienstabschluss- und Ehrungsabende in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten. Da auch die Entwicklungen im Winter 2022 nicht absehbar seien, wurde der Ehrungsabend auf September vorverlegt. In den letzten Jahren sei zu erkennen, dass die Belastung der Einsatzkräfte aufgrund steigender Einsatzzahlen stetig zugenommen habe, sagte Bürgermeister Marcus Schaile. „Umso wichtiger ist es, eine zeitgemäße und moderne Ausstattung zu haben“, so Schaile. Ein Schritt in diese Richtung, sei die Indienststellung der neuen Einsatzfahrzeuge. Außerdem steht der Umzug in das neue und moderne Feuerwehrhaus kurz bevor.

Bei den beiden neuen Fahrzeugen handelt es sich um ein Wechselladerfahrzeug und eine Drehleiter. Das Wechselladerfahrzeug wurde bereits 2020 beschafft, konnte jedoch aufgrund der Pandemie noch nicht in einem entsprechenden Rahmen übergeben werden. Das Wechselladerfahrzeug wurde bei der Firma F&B Nutzfahrzeug-Technik GmbH aus Hagenbach aufgebaut. Als Fahrgestell dient ein Mercedes Arocs 2645.

Fahrzeuge kosten zusammen eine Million Euro

Die Drehleiter mit Korb ersetzt das Teleskopgelenkmastfahrzeug aus dem Jahr 2002 und wurde im Juli dieses Jahres von der Firma Rosenbauer Deutschland GmbH in Karlsruhe übernommen. Wehrleiter Magin stellte die technischen Details der Fahrzeuge vor. Schaile ging auf die Beschaffungskosten von 750.000 Euro für die Drehleiter und 250.000 Euro für das Wechselladerfahrzeug ein. Für das Wechselladerfahrzeug überreichten Geschäftsführer Ingo Bertsche und Projektleiter Andreas Rappold von der Firma F&B, den symbolischen Fahrzeugschlüssel. Von der Firma Rosenbauer überreichte Till Mattes den symbolischen Fahrzeugschlüssel an den Bürgermeister.

Nach der Schlüsselweitergabe an Wehrleiter Andreas Magin wurde das Wort an Dekan Jörg Rubeck und Pfarrerin Anita Barbara Meyer übergeben. In einer ökonomischen Predigt stellten die beiden die Wichtigkeit des Ehrenamts heraus und würdigten die Arbeit der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Im Nachgang an die Predigt und einem Gebet wurden die Fahrzeuge und die Kameraden entsprechend gesegnet.

Theo Moser 50 Jahre bei der Feuerwehr

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger Feuerwehrangehöriger. Für 10 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr Germersheim wurden Nicole Moser, Dominik Fedorcuk (beide 2020), Ilja Nowak (2021) und Claudiu Opresscu geehrt. Für 15 Jahre Can Süngü, Erasmus Wolf (beide 2020), Marc Duchscherer (2021) und Andreas Magin. Für 20 Jahre Stefan Saling (2020), Gertrud Mathes, Bernd Lindner (beide 2021), Jens Kuhn, Nico Römer und Benjamin von Chossy. Für 25 Jahre Eva Kern, Josef Faugel, Florian Gaßmann (alle drei 2020) und Till Mattes (2021). Für 30 Jahre Matthias Mathes (2020). Für 35 Jahre Bernd Schneider (2021). Für 40 Jahre Thomas Nährig, Norbert Zickgraf (beide 2021), Roland Gaßmann, Ralf Zimmermann. Für 45 Jahre Andreas Kreußler (2020), Günter Trauth (2021) und Michael Bastian. Für 50 Jahre Theo Moser (2020).