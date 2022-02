Neben der Verleihung einer Ehrenbürgerwürde möchte die Gemeinde auch verdienten Personen, die sich über das normale Maß hinaus für das Wohl der Ortsgemeinde und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben, eine Ehrung ermöglichen. Mit einer Ausweitung der Ehrungskriterien sollen „mehr Menschen in den Genuss einer Ehrung kommen“, so der 1. Beigeordnete Michael Braun (Aktive Bürger). Daher sollte der Ausschuss für Bildung und Kultur Ehrungsrichtlinien erarbeiten und diese dem Gemeinderat vorlegen.

Die SPD-Fraktion hatte in einem Antrag Kriterien für eine solche Ehrung vorgeschlagen und drei verschiedene Ehrungsstufen genannt: Ehrennadel, Ehrenplakette und Ehrenbürgerwürde. Die Ratsmehrheit wollte das Thema noch einmal im Fachausschuss beraten. Die neuen Vorschläge sollen an die Ehrungen des Landkreises und der Gemeinde Leimersheim angelehnt sein. Der Ortsgemeinderat will danach abschließend entscheiden.