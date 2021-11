Soll die Gemeinde künftig über die Verleihung einer Ehrenbürgerwürde hinaus verdienten Persönlichkeiten ehren? Die zu Ehrenden sollen sich über das normale Maß hinaus für das Wohl der Ortsgemeinde und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben. Der Ausschuss für Bildung und Kultur macht sich darüber nun seine Gedanken.

Rülzheim ist „reich an Menschen, die sich in verschiedenen Funktionen für das Allgemeinwohl engagieren“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Für besonders verdiente Personen gebe es die Möglichkeit, ihnen die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Diese Ehrung ist aber „so besonders und an hohe Voraussetzungen geknüpft“, so dass sie bisher erst sechsmal verliehen wurde: Jakob Harder, Pfarrer Albert Wetzel, Hans Kaufmann, Schwester Katharina, Helmut Braun und Karl Geeck. Letzterer ist der einzige noch lebende Ehrenbürger.

Jetzt steht im Raum, Ehrungsrichtlinien mit weiteren Ehrungsoptionen zu erstellen. Denkbar wäre beispielsweise die Verleihung einer Verdienstmedaille, wie es in Leimersheim oder einer Ehrenplakette wie es im Landkreis der Fall ist. Der Ausschuss soll beraten, ob und wie es möglich sein könnte, neben einer Ehrenbürgerwürde auch weitere Ehrungen für verdiente Menschen vorzunehmen, und dem Gemeinderat eine Beschlussempfehlung zu geben.

Info

Sitzung Ausschuss für Bildung und Kultur, Mittwoch 1. Dezember, 18 Uhr, Online-Sitzung (Link auf der Homepage der Gemeinde); Themen: Schulentwicklungsplan für Grundschule; Angebote VHS.