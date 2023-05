Zu einem Abendkonzert hatte der Musikverein Lyra Kuhardt mit seinen Original Auwälder Blasmusikanten in die Schulturnhalle eingeladen. Vorsitzender Tobias Schöllhorn freute sich über die Darbietungen des 41 Akteure zählenden Blasorchesters mit seinem neuen Dirigenten Uwe Berkes und ein volles Haus. Überraschend hatte die Jugendkapelle mit zwei Auftritten das Programm bereichert. In dessen Verlauf zeichnete der Präsident des Kreismusikverbandes, Matthias Wolf, hochverdiente Aktive des Orchesters mit der Ehrennadel in Gold aus. Geehrt wurden Andreas Neu, Peter Ripp, Tobias Schöllhorn, Günther Bolz, Manfred Gehrlein, Walfried Hoffmann und Thomas Stibig. Für 25 Jahre Musizieren wurden Martin Hartenstein und Anja Müller ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde der bisherige Dirigent Alois Hellmann verabschiedet, der das Orchester „mit pädagogischem Geschick und persönlicher Hingabe“ 28 Jahre geleitet und „zu einem erfolgreichen Klangkörper“ geformt hat. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Musikvereins Lyra ernannt.