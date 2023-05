Unbekannte schlugen am Mittwoch zwischen 19 und 21.30 Uhr die Scheibe eines in der Straße Am Unterer Griesweg in Lustadt abgestellten Personenwagens ein. Dann entwendeten sie eine Sporttasche sowie einen Rucksack.

Im Anschluss wurde laut Polizei ein Teil des Diebesguts von einem ehrlichen Finder im Bereich der L507 bei Freisbach aufgefunden und bei der Polizeiinspektion Edenkoben abgegeben.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.