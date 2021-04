Am Dienstagmittag kam ein ehrlicher Finder zur Polizei Germersheim, um dort ein Handy abzugeben. Das Handy hatte er kurz zuvor in der Nähe des Krankenhauses gefunden, so die Polizei. Durch weitere Ermittlungen konnte die Eigentümerin des verlorenen Handys ausfindig gemacht werden. Sie erschien überglücklich auf der Dienststelle und nahm ihr Handy in Empfang.