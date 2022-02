In seinem langen und engagierten Leben für Vereine hat der Bellheimer Manfred Schmid schon so manche Auszeichnung bekommen. Nun erhielt er die bronzene Ehrennadel des Sportbundes Pfalz und die silberne Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes.

„Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, dann ein Tor nach dem andern fällt. Ja, Einer für alle, alle für einen.“ Dieses 1973 erschienene Lied sang die deutsche Nationalelf im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, bei der sie mit Bundestrainer Helmut Schön den Titel holte. Das Lied könnte auch Manfred Schmid vom Phönix 1921 Bellheim singen – passen würde es. Und weil Fußball und das Vereinsleben so ganz seine Welt ist, erhielt er am Freitagabend von der Vorsitzenden des Sportkreises Germersheim, Erika Fleck, die bronzene Ehrennadel des Sportbundes Pfalz verliehen. Wohl nicht ganz zufällig wurde dazu die coronabedingt verschobene Feier zum 100. Jubiläum des Phönix Bellheim genutzt. War es doch Schmid, der die Festschrift zu diesem Jubiläum verfasste, wie auch schon die zum 75.

Diese Ehrung ist nicht die erste, die Schmid erhalten hat: Ehrenmitglied des „Phönix“ ist er schon lange, Mitglied im DFB-Club der 100 ist er auch, 2013 verlieh ihm die Gemeinde den Ehrenamtspreis „Großer Bellheim“ und seit Oktober vergangenen Jahres ist der 71-Jährige „Bellheimer Lord“ und somit Vertreter der Gemeinde, deren Vereinswelt und der Brauerei Park & Bellheimer. Da war es nur konsequent, dass Schmid auch die Ehrungen am Freitag in der Kluft des „Lords“ entgegen nahm.

Das Vorstandsmitglied des Gesangvereins Frohsinn und Mitglied des Katholischen Arbeitervereins engagiert sich schon lange insbesondere auch beim „Phönix“. Bei diesem war er neben dem TuS Hördt aktiver Spieler, war im Fußball-Kreis Südpfalz engagiert, ist rühriges Vorstandsmitglied des „Phönix“, unter anderem organisiert er dessen kompletten Spielbetrieb, war Trainer und ist seit Jahren Schiedsrichter – Schmid pfeift immer noch Jugendspiele.

Als weiteres Hobby nennt der ehemalige Daimler-Mitarbeiter Reisen in ferne Länder mit seiner Frau Doris. Manfred Schmid, der so oft für alle im Verein da ist, hat sich sicher gefreut, dass an dem Abend seiner Ehrung alle mal für ihn da waren.